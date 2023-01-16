"Porsche, Williams ile F1'e girecek" iddiası!

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Volkswagen Grubu, 2026 yılında hem Audi hem de Porsche markalarıyla Formula 1'e girmek istiyor ve Audi, bunu yapacağını çoktan açıkladı.

Alman üreticinin tercihi, Sauber ile ortaklık kurmaktan yana oldu. Porsche ise başlangıçta Red Bull ile görüşüyordu ancak görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Porsche'nin bunun üzerine spora girmekten vazgeçebileceği iddia edilmişti ancak arka planda halihazırdaki takımlardan bazılarıyla görüşmeler yapılıyordu.

Şimdi Porsche'nin Williams ile ortaklık kurarak F1'e adım atacağı iddia edildi. Söylentilere göre Porsche, Williams'ın hissesinin büyük bir kısmını satın alarak Formula 1'e girecek.

Bu hissenin boyutunun ne olduğu bilinmiyor ancak Alman üretici, takımın kontrolünü eline geçirmek isteyebilir.

Porsche'nin Williams ile ortaklık kurduğuna dair resmi duyuruyu 16 Ocak'ta, yani bugün yapacağı konuşuluyor.

Bu söylentinin kaynağı ise Porsche'nin Formula E hesabından yaptığı paylaşım gibi görünüyor.

Bu paylaşımda, bugün büyük bir açıklama yapılacağına yer verildi.