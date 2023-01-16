"Porsche, Williams ile F1'e girecek" iddiası!
Porsche'nin Williams'ı satın alarak Formula 1'e gireceği konuşuluyor.
Volkswagen Grubu, 2026 yılında hem Audi hem de Porsche markalarıyla Formula 1'e girmek istiyor ve Audi, bunu yapacağını çoktan açıkladı.
Alman üreticinin tercihi, Sauber ile ortaklık kurmaktan yana oldu. Porsche ise başlangıçta Red Bull ile görüşüyordu ancak görüşmeler olumsuz sonuçlandı.
Porsche'nin bunun üzerine spora girmekten vazgeçebileceği iddia edilmişti ancak arka planda halihazırdaki takımlardan bazılarıyla görüşmeler yapılıyordu.
Şimdi Porsche'nin Williams ile ortaklık kurarak F1'e adım atacağı iddia edildi. Söylentilere göre Porsche, Williams'ın hissesinin büyük bir kısmını satın alarak Formula 1'e girecek.
Bu hissenin boyutunun ne olduğu bilinmiyor ancak Alman üretici, takımın kontrolünü eline geçirmek isteyebilir.
Porsche'nin Williams ile ortaklık kurduğuna dair resmi duyuruyu 16 Ocak'ta, yani bugün yapacağı konuşuluyor.
Bu söylentinin kaynağı ise Porsche'nin Formula E hesabından yaptığı paylaşım gibi görünüyor.
Bu paylaşımda, bugün büyük bir açıklama yapılacağına yer verildi.
Mazepin'in Formula 1'e dönüş için 'gizli bir yarış planı' var
Fallows, Aston Martin'in Red Bull'un yönüne değil "kendi yönüne" gitmesini istiyor
Son Haberler
2023 WRC sezon rehberi: Takımlar, pilotlar, kural değişiklikleri ve yarış takvimi
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 51. sezonu, bu hafta sonu (19-23 Ocak) gerçekleştirilecek ve kar-asfalt geçişleri ile pilotları zorlayacak Monte Carlo Rallisi ile başlayacak. Peki ralli dünyasının en üst sınıfında yeni sezon öncesinde neler değişti? Gelin birlikte göz atalım.
Symonds: "Sprint yarışı daha az tahmin edilebilir hale getirdi"
F1'in teknik patronu Pat Symonds, sprint yarışı formatının her açıdan pozitif olduğu görüşünde.
Ferrari'nin genç sürücü programında yer alacak isimler belli oldu
Ferrari, 2023 sezonu öncesinde sürücü programında yer alacak isimleri ve bu isimlerin yarışacağı serileri açıkladı.
Brown: "2025'te McLaren'ın hiçbir mazereti kalmayacak"
Zak Brown, McLaren'ın 2025 yılında şampiyonluklar için çekişmesi gerektiği görüşünde.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.