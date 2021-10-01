Porsche ve Audi, Formula 1'e girmeye artık çok yakın

Formula 1, İtalya Grand Prix'sinde sporun geleceğine yönelik oldukça önemli bir toplantı yaptı. Markaların ve takımların CEO'ları, Monza'da bir araya geldiler ve sporun gelecekte gitmesi gereken yönü tartıştılar.

Toplantıdan kesin bir sonuç çıkmamıştı ancak üç haftanın ardından artık 2026 yılında kullanılacak motor formülünde sona gelinmişe benziyor. Auto Motor und Sport'a göre Formula 1, Türkiye GP öncesinde yeni motor konseptini duyuracak.

Mevcut üreticiler Ferrari, Mercedes ve Renault'ya ek olarak, Honda motor projesini devralan Red Bull, 2026'dan itibaren spora yeni üreticileri çekme konusunda hemfikirler. Bu sebeple de değişikliklere karşı artık daha açıkladı. Bu da Audi ve Porsche'nin gelişi konusunda önemliydi.

FIA, Formula 1 ve takım patronları bunu yaparken aynı zamanda Audi, Porsche ve hatta diğer üreticilere net bir mesaj verdi: "Eğer uzun vadeli bir taahhütte bulunuyorsanız gerekli adımlar atılacak". Bu da en az beş yıllık bir süreyi kapsıyor.

Beklendiği üzere yeni güç ünitesiyle beraber MGU-H artık olmayacak. Daha basit bir motor formülüyle beraber, maliyetlerin düşürülmesi ve motorların karmaşıklığının azaltılması hedefleniyor.

Yaşanan bu güç kaybı da elektrikli kısım sayesinde artırılacak. Düşünceye göre MGU-K, artık 120 yerine 350 kW güce sahip olacak. Bu da 163 değil, 476 beygir güç üreteceği anlamına geliyor. Bu değişim, araçlarda büyük değişikliklere yol açacak. Batarya büyüyecek ve MGU-K daha sağlam olacak.

Tüm bunlar aracın sürüşünü de değiştirecek. Mevcut araçlar arkadan itişli ve bu da MGU-K'nın sadece arka tekerleklere bağlı olduğu anlamına geliyor. Bu sistem, sadece aracı hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda frenleme esnasında oluşan enerjiyi de geri kazandırıp, elektrik biçiminde bataryada depoluyor.

Güç artışıyla, frenleme kuvveti de kaçınılmaz olarak artacak. Bu da tek başına kablolu fren sistemiyle çözülebilecek bir durum değil.

Formula 1 mühendisleri, tüm bu durum göz önüne alındığında aktif aerodinami yasağının kısmen kaldırılmasını tartışıyorlar. Böylece frene basıldığında, arka kanat pozisyonu değişecek ve şasinin yere daha fazla basması sağlanacak.

Red Bull, aktif süspansiyona izin verilmesini de öneriyor.