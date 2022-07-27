Porsche, Red Bull F1'in %50'sini satın almaya hazırlanıyor!

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Porsche ve Red Bull Racing'in 2026 yılı itibariyle birlikte çalışacağına yönelik resmi açıklamanın Avusturya GP hafta sonunda yapılacağı düşünülüyordu ancak 2026 motor yönetmeliklerinin henüz onaylanmaması, bültenin de ileri bir tarihe ertelenmesine neden oldu.

Bu basın açıklaması henüz resmi olarak gelmedi ancak Alman otomobil üreticisinin 2026 yılında Red Bull ile Formula 1'e gireceğine dair ilk resmi kanıt ortaya çıktı.

Porsche AG ve Red Bull GmbH, Porsche'nin Red Bull'un F1 programındaki hisselerinin %50'sini satın almasını sağlamak için resmi başvuruda bulundular.

Şirketler bu başvuruyu Avrupa Birliği dışındaki yirmi ülke de dahil olmak üzere rekabet otoritelerine sunmak zorunda kaldı. Bu ülkelerden birisi de, bu tür başvuruların onaylandıktan sonra yayınlanmasını şart koşan Fas'tı.

Kısacası iki şirket, satın alma başvurusunu yaptılar ve Fas da yasalar gereği bu başvuruyu onayladıktan sonra yayınladı. Böylelikle iki şirket arasındaki anlaşmaya yönelik ilk gerçek belge ortaya çıktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu duyuru, Formula 1'in en kötü saklanan sırlarından birinin artık kesinleştiği anlamına geliyor. Bu nedenle Porsche, 2026'dan itibaren Formula 1'e dönecek ve markanın tüm F1 operasyonlarının %50'lik kısmını satın alacak.

Bu, otomobil üreticisinin yalnızca motor tedarikçisi olarak geri dönmekle kalmayacağı, aynı zamanda Porsche'nin Red Bull ekibinin yarı sahibi de olacağı anlamına geliyor. Bunun avantajı, güç ünitesinin büyük kısmını Milton Keynes'teki Red Bull Powertrains sayesinde tek bir çatı altında geliştirilip, üretebilecek olması gibi görünüyor.

AlphaTauri'nin 2026'dan itibaren Porsche motorlarını kullanmaya başlaması da çok muhtemel. Ancak İtalyan takım tamamen Red Bull GmbH'nin elinde kalacak.

Porsche ve Red Bull arasındaki işbirliğine dair ilk resmi gösterge, Audi'nin F1 planlarının sorgulanmasına yol açıyor.

Ingolstadt merkezli marka, tıpkı Porsche gibi 7 Nisan'da Volkswagen Grubu tarafından 2026 yılında Formula 1'e girme izni aldı. O zamandan beri Audi'nin birlikte çalışacağı takım hakkında çeşitli söylentiler vardı ancak şu anda ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Motorsport-Total'deki meslektaşlarımızın edindiği bilgilere göre Alman üretici, Alfa Romeo olarak F1'de yer alan Sauber'in %75'lik hissesini satın almak için Finn Rausing ile görüşüyor.