Porsche - Red Bull anlaşması suya düşebilir!

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Porsche, 2026 yılında Formula 1'e girmeye hazırlanıyor ve bunu yüksek ihtimalle Red Bull ile yapacak gibi görünüyorlardı.

Anlaşmanın tamamlandığı hatta imzaların atıldığı, bu anlaşma kapsamında da Porsche'nin Red Bull'un yeni hissedarı olacağı belirtilmişti.

Fakat Red Bull ile Porsche arasındaki bu ortaklık en azından şimdilik gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. F1-Insider.com'un haberine göre Red Bull ve Alman üretici arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Plan, Red Bull Technology'nin %50'sini devralmak ve 2026 yılından itibaren Red Bull Powertrains ile ortaklaşa güç ünitesi üretmekti. Hatta taraflar "F1nally" markasını bile tescil ettiler. Ancak sonunda görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve iddiaya göre bunun temel sebebi hisse sayısı, güç dağılımı ve fiyattı.

Porsche , hisse satın almasının ardından kendi imajına uygun şekilde kontrolü eline almak istedi ancak Red Bull da karar verme gücünden vazgeçmek istemedi.

Ayrıca Red Bull ile yapılan görüşmelerin başladığından bu yana takımın değeri epey arttı. Bu da daha fazla para anlamına geliyordu.

Sonuç olarak anlaşma sağlanamadı.

Red Bull'un motor sporları tanışmanı Helmut Marko, "Porsche bizim hissedarımız olmayacak." diyerek iddiaları doğrularken, "Kendi motorlarımızı oluşturmak için her türlü fırsatımız var." diye ekledi.

Bu, gelecekte olası bir Red Bull - Honda işbirliğine kapı açabilir.

Porsche ise 2026'da F1'e girmeyi planladığı için olası bir McLaren ortaklığına sıcak bakabilir.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images