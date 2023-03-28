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Porsche, McLaren ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasıyla F1'e girmekten vazgeçti!

Porsche'nin Formula 1'e girme planları resmen rafa kaldırıldı; Alman üreticinin odak noktası artık diğer kategoriler olacak.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Porsche, McLaren ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasıyla F1'e girmekten vazgeçti!
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Motorsport.com'un kardeş sitesi Motorsport-Total.com'un haberine göre Porsche, artık Formula 1'deki seçeneklerini araştırmayı bıraktı.

Porsche başlangıçta Red Bull ile görüşmelerde bulunmuş ancak Avusturyalı ekip, bağımsızlığını kaybetmek istemediği için görüşmeler yarıda kalmıştı. 

O dönem Porsche, F1'in 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni kurallardan memnun olduğu için farklı seçeneklere bakmaya devam edeceğini doğrulamıştı.

Fakat şirket, Formula 1 hedeflerinin arkasındaki en önemli güç olan Firz Enzinger'in 2022'nin Aralık ayında emekli olmasının ardından bu konuda pek fazla adım atmadı.

Porsche, F1'i cazip bir yer olarak gördüğü için çeşitli seçeneklere bakmayı sürdürdü. Bir ara Williams hatta F1'e girmeyi planlanan Michael Andretti'nin Andretti Global ekibinin adı, Porsche ile anıldı.

Ancak bu yollardan hiçbiri ciddi şekilde değerlendirilmezken, Porsche an itibariyle F1 projesiyle ilgili çalışmalarını sonlandırdı.

Alman üretici, şirketin başka alanlara odaklanacak olmasından ötürü F1 projesinin şimdilik rafa kaldırıldığını doğruladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Motor sporları her zaman marka kimliğimizin merkezinde yer alacaktır."

"Formula 1 bizim için ilgi çekici bir yarış serisi olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Porsche şu anda WEC ve IMSA'nın yanı sıra FE'de de yarışmayı sürdürüyor.

Açıklamada, "Burada zaferler için mücadele etmek istiyoruz. Bu bizim geleneğimiz ve ana odağımız." denildi.

Porsche'nin açıklaması dikkat çekici çünkü F1'le ilgili "Bizim için ilginç bir yarış serisi olmaya devam ediyor" ifadesini kullanarak, spora kapıyı tamamen kapatmıyorlar.

Öte yandan, spor otomobil yarışları ve FE ile ilgili olarak "önümüzdeki" yıllar için ifadesi, başka seçenekleri ciddi olarak değerlendirmediğini açıkça ortaya koyuyor.

Motorsport-Total.com, Enzinger önderliğinde F1 projesine hazırlanmak için görevlendirilen isimlerin, grup içinde başka görevlere verildiğini de öğrendi. 

Bu da önümüzdeki yıllarda  Porsche'nin Formula 1'e katılmayacağını açıkça ortaya koyuyor.

McLaren ortaklığı

Red Bull görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Porsche'nin seçenekleri hakkında yeni bir husus ortaya çıktı.

Görünüşe bakılırsa Porsche ve McLaren arasında bir ortaklık fikri düşünüldü. Bu kapsamda McLaren'ın belli bir hissesi satın alınacaktı ve ortaklığa özgü özel modeller ve bir SUV geliştirilecekti.

Ancak görüşmeler çok fazla ilerleme ve sonuç olarak olumsuz sonuçlandı.

F1 takımı böyle bir anlaşmanın odak noktası olmayacaktı fakat 2026 sonrası için seçenekler açılabilirdi.

Porsche'nin F1 kararı sonrası Audi, Volkswagen Grubu'nun 2026'dan itibaren F1'deki tek temsilcisi olacak.

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

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