Porsche: "Kurallar daha iyi olduğu takdirde 2025'te F1'e girebiliriz"

Uzun bir süredir Volkswagen Grubu'na ait Audi veya Porsche'nin Formula 1'e gireceği konuşuluyor ve henüz bir karar alınmadı.

Başlangıçta taraflar 2021 için planlanan değişiklikler için görüşmüşlerdi ancak yeni motor formülü 2025'e ertelendiği için, şimdi odak noktası buraya kaymış gibi görünüyor.

Volkswagen Grubu'na ait markaların F1'e girmesi için temel şart yeni motorların daha ucuz ve daha basit olması.

Konu hakkında Marca'ya konuşan Porsche AG'nin CEO'su Olivier Blume, henüz bir karar verilmediğini ancak duruma göz attıklarını belirtti.

Blume, "Porsche'nin DNA'sında motor sporları var ve teknolojiyi yol otomobillerimize aktarabilmek adına her zaman rekabet içine girmekle ilgileneceğiz."

"Formula 1'den bir çağrı aldık ve Volkswagen Grubu'nun seriye katılmaya ilgi duyup duymadığı soruldu. Şu anda grubun vermiş olduğu bir karar yok. Ancak evet, -henüz Audi mi yoksa Porsche ile mi dahil olabileceğimize karar vermemekle birlikte- durumu inceliyoruz ve her şey 2025 yılındaki yeni motor düzenlemelerine bağlı olacak."

"O ana kadar binek otomobillere ve IMSA, Le Mans, Sebring ve Daytona'yı kazanmak üzere hazırladığımız yeni bir prototipe sahip olduğumuz WEC'e ve Formula E'ye odaklanıyoruz." dedi.