Porsche haberlerini yalanlamayan Horner: "Olası ortaklık, Red Bull'un şartlarına uygun olmalı"

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Red Bull'un 2025 yılının ardından Porsche ile ortaklık kurması ve Alman üreticinin şirketten belli oranda hisse alması bekleniyor.

Fakat son dönemde bazı anlaşmazlıklar olduğu iddiaları var.

Hollanda GP öncesi cuma günü konuşan Horner, "Söyleyebileceğim çok fazla şey yok. Sürekli söylediğim gibi, Red Bull Powertrains olarak iyi bir ilerleme kaydediyoruz ve birkaç hafta önce ilk Red Bull motorunun ateşlenmesiyle oldukça büyük adımlar attık."

"2026'ya daha çok var ve biz kendi ürettiğimiz motorlara ve takıma kazandırdığımız yeteneklere odaklanıp,, kendi planımız üzerinde çalışıyoruz. Audi'nin spora girdiğini görmek harika. Fakat Red Bull için her şey takımın uzun vadeli stratejisine uygun olmalı."

"Dediğim gibi, önümüzde çok zaman var."

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Porsche olmadan yola devam edip edemeyecekleri sorusuna Horner, "Herhangi bir üretici veya ortakla kurulacak ilişki, Red Bull'un planlarıyla uyumlu olmalı. İşin güç ünitesi tarafında, heyecan verici yeni bir döneme giriyoruz. Şirkete katılan bazı olağanüstü yetenekler var. Yani gayet iyi durumdayız. Bu programa bir ortak alıp almayacağımıza ya da şu anda planladığımız gibi kendi başımıza devam edip etmeyeceğimize karar vermedik. Bunu zaman gösterecek." cevabını verdi.

Honda'nın bu konudaki yeriyle alakalı Horner, "Honda Formula 1'den çekildi. HRC ile yaptıkları anlaşmayla bir ayaklarını hâlâ içeride tutuyorlar. 2026 için ilgilerini dile getiriyorlar ama bizim için tren çoktan istasyondan ayrıldı."

"Red Bull Powertrains'e yatırım yapmaya karar verdik. Şu anda yaklaşık 300 kişi 2026 motoru üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla, herhangi bir potansiyel ortak veya otomobil üreticisi ile yapılacak anlaşmanın buna uygun olması gerekiyor. Yani tüm ekibin tek bir çatı altında olması, bunun sinerji avantajının kullanılması, şasi tasarımcılarının motor tasarımcılarıyla bir arada yer alması gerekiyor." dedi.

Red Bull için en önemli şeyin bağımsızlığını korumak olup olmadığı sorulduğunda ise Horner'ın cevabı şöyle oldu: "Bakın, Red Bull her zaman bağımsız bir takım oldu. Bu bizim güçlü yanlarımızdan biri, başardıklarımızın ve hızlı hareket etme yeteneğimizin belkemiği. Bu bizim DNA'mızın bir parçası. Biz kurumsal olarak yönetilen bir organizasyon değiliz ve bir yarış ekibi olarak çalışma şeklimizdeki güçlü yönlerden biri de bu -ki bu yönümüz gelecekte kurulacak ortaklıklar için kesinlikle bir ön koşul olacak."

"Olası üreticilerin bize katılmak isteyip istemediklerine karar vermeleri gerekiyor. Yarışma şeklimizin bu kültüre uygun olması gerekiyor."