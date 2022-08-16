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Formula 1 Haberler

Porsche, "F1nally" kelimesi için marka başvurusunda bulundu

Porsche "F1nally" (Sonunda) kelimesi için Almanya'da marka başvurusunda bulunarak F1'e girme niyetini tekrardan belli etti. 

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Porsche, "F1nally" kelimesi için marka başvurusunda bulundu
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Porsche, 2026 yılında Formula 1'de yarışmaya çok yakın ve uzun süredir beklenen bu gelişmenin, yakın zamanda yapılacak açıklamayla resmileşmesi bekleniyor. Açıklamaların yapılması için tek bir şey bekleniyor: 2026 motorlarının teknik regülasyonlarının kabul edilmesi.

Porsche'nin istekleri, 2026 güç ünitelerinin şekillenmesinde büyük rol oynadı. 2026 motor regülasyonları kabul edilirse ve böylelikle Alman üreticinin istedikleri maddeler de kabul görürse, resmi açıklamalar yapılacak. 

Porsche'nin Red Bull'la anlaşacağı artık neredeyse herkes tarafından biliniyor ve geçtiğimiz günlerde bu konu hakkındaki ilk resmi gelişme yaşanmıştı. 

Porsche AG ve Red Bull GmbH, Porsche'nin Red Bull'un F1 programındaki hisselerinin %50'sini satın almasını sağlamak için resmi başvuruda bulundular.

Şirketler bu başvuruyu Avrupa Birliği dışındaki yirmi ülke de dahil olmak üzere rekabet otoritelerine sunmak zorunda kaldı. Bu ülkelerden birisi de, bu tür başvuruların onaylandıktan sonra yayınlanmasını şart koşan Fas'tı.

Kısacası iki şirket, satın alma başvurusunu yaptılar ve Fas da yasalar gereği bu başvuruyu onayladıktan sonra yayınladı. Böylelikle iki şirket arasındaki anlaşmaya yönelik ilk gerçek belge ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde ise bir gelişme daha yaşandı. Porsche "F1nally" (Sonunda) kelimesi için Almanya'da marka başvurusunda bulunarak F1'e girme niyetini tekrardan belli etti. Başvurunun sınıflarına göre Porsche, bu kelimeyi reklam ve ticari ürünler için kullanmayı planlıyor. 

Yani Alman üretici, F1'e girişinin ardından üreteceği t-shirt, şapka, bileklik gibi ürünlerde muhtemelen "F1nally" sloganını kullanacak. Porsche'nin marka başvurusuna bu linkten göz atabilirsiniz. 

Porsche F1 car render

Porsche F1 car render

Fotoğraf: Camille Debastiani

 

 

 

 
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