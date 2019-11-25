Porsche, F1'e girmeyecek

Alman üreticinin F1'le ilgili bir programı olduğu biliniyordu çünkü şirket, 2021 ve sonrası için yeni motor kurallarının oluşum sürecine katılmıştı.

Bununla birlikte Porsche'nin umutları, Volkswagen Audi Grubu'nun Dünya Dayanıklılık Şampiyonası/LMP1 projesini sonlandırıp Formula E'ye girme kararı ve daha basit F1 motoru planının azalmasıyla sona ermişti.

Fabrika takımı olarak sporda yer alabilecekleri söylentileri vardı.

Ancak Porsche Racing'in patronu Fritz Enzinger bunların doğru olmadığını söyledi.

Enzinger, “Bu kesinlikle yanlış zaman. Formula 1 konusu bizim için gerçekten geçmişte kaldı." ifadelerini kullandı.

Porsche geçtiğimiz hafta sonu Formula E'deki ilk yarışına çıkmıştı.