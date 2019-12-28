Porsche, F1'e girmeye çok yaklaşmış

Porsche'nin motor sporları şefi Fritz Enzinger, Alman üreticinin Formula 1'e motor tedarikçisi olarak katılmaya çok yaklaştığını ve yarışmaya uygun 1.6 litrelik hibrit güç ünitesi geliştirdiğini doğruladı.

Formula 1'de 2021 sonrasındaki kural değişiklikleriyle ilgili takımlar, üreticiler, Formula 1 ve FIA arasında toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda Porsche de yer aldı.

Alman üretici spora girmeye çok yakındı ancak MGU-H'ın tutulmaya devam edilecek olması ve maliyetlerin düşmemesiyle birlikte bu karardan vazgeçti.

Enzinger, Speedweek'e verdiği demeçte, "Çok yaklaşmıştık. Formula 1'e girebilirdik. Yönetim Kurulu, 2017'de yüksek verimli bir yarış motoru üzerinde çalışıyordu. Porsche bunu tasarlamakla kalmadı, aynı zamanda üretti."

"FIA ve F1 tedarikçileriyle Liberty Media arasında yapılan kural tartışmalarına katıldık."

"Ancak Volkswagen'in geleceğe yönelik planlarında değişiklik vardı ve aceleci davrandılar. Motor gelişim aşamasındayken, grup elektrikli motor programına odaklanmaya karar verdi."

"Ama herkese 1.6 litrelik motorun çalışmaya hazır olduğunu garanti edebilirim." dedi.

Sonuç olarak Porsche, Formula E'ye adım attı ve ilk yarışında ikinci oldu.

Enzinger, "Beklenti sezon boyunca podyum pozisyonlarında olmaktı. İlk yarışta ikinci olmak sürprizdi ancak önemliydi. Sonuçta BMW veya Mercedes gibi temeli olan bir takıma sahip değildik. BMW, Andretti ile; Mercedes ise HWA ile buna sahipti."

"Bu yüzden deneyime ihtiyacımız vardı. İki yıl boyunca en iyi takımda yarışan Lotterer'i getirdik ve bizim için harika bir referans noktası oldu. Bunu da daha ilk testte gördük" dedi.

Çeviri: İnci Beğen