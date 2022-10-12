Porsche: "F1'deki seçeneklerimizi araştırmaya devam ediyoruz"
Porsche CFO'su Lutz Meschke, Formula 1'den vazgeçmediklerine, aksine alternatif seçeneklere baktıklarını açıkladı.
Porsche, 2026 yılında Formula 1'e girmeyi planlıyordu fakat Red Bull ile yapılan görüşmeler olumsuz şekilde sonuçlandı.
Alman üreticinin tüm planı Red Bull üzerineydi ve bu anlaşmanın gerçekleşmesinden ötürü Porsche'nin kararından vazgeçtiği iddia edilmişti.
RTL'nin iddiasına göre Porsche, F1'de hemen yarış kazanabileceği bir takımla çalışmak istiyordu ve Red Bull dışında bunu yapabilecekleri başka bir takım olduğunu düşünmüyorlar.
İddialardan kısa bir süre sonra açıklama yapan Porsche CFO'su Lutz Meschke bunları yalanladı ve şirketin seçenekler aramaya devam ettiğini söyledi.
Sport1'e konuşan Meschke, "Formula 1, ilgimizi çeken bir yarış serisi olmaya devam ediyor."
"Başka uygun seçenekler olup olmadığını araştırmaya devam ediyoruz."
"Dışarıdan gelen baskının bizi etkilemesine izin vermeyeceğiz ve tam olarak emin olmadığımız kararlar almayacağız.” dedi.
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