Porsche, F1'de yaşanananları "şimdilik" sadece takip ediyor

2025 yılında Formula 1'e yeni güç ünitesi kuralları gelecek ve teknik düzenlemelerde de önemli değişiklikler bekleniyor.

Şampiyona yönetimi, bunun ilk etapta Volkswagen'in dikkatini çekmesini ve ayrıca başka üreticilerin de spora dahil olmasını umuyor.

Auto Motor und Sport'un özel röportajında tam da bu konuya değinildi. Porsche'nin motor sporları şefi Fritz Enzinger, şirketin durumu yakından takip ettiğini, ancak şu noktada katılıp katılmayacaklarını söylemek için erken olduğunu dile getirdi.

Enzinger, "Şu anda genel anlamda WEC ve Formula E serilerine odaklanmış durumdayız. Ayrıca GT3 düzenlemelerini de inceliyiz. Temel olarak dünyadaki yarış serilerinde yaşanan tüm güncel hareketleri takip ediyoruz ve bunları değerlendiriyoruz."

"Formula 1, 2025 yılına kadar yeni güç ünitelerine geçmeyecek. Yeni güç ünitelerine geçiş, yarışlardaki karbon seviyesini ortadan kaldıracak çevre dostu yakıtlara geçişle aynı dönemde gerçekleştirilecek."

"Ek olarak motor tedarikçilerinin maliyetlerini sınırlama konusu da ele alınıyor. Formula 1, maliyetleri azaltma konusunu uzun zamandır görüşüyor ancak henüz tutarlı bir uygulama gerçekleştirmeleri mümkün olmadı. Tüm süreçleri dışarıdan takip ediyoruz fakat şu noktada bundan daha fazlası yok."

"Temel kararlar alınıp, durum değiştikten sonra Volkswagen öyle ya da böyle şampiyonaya katılıp katılmayacağını düşünecek. Elbette böyle bir durumda, çeşitli çalışma gruplarına dahil olmak bizim için oldukça mantıklı olacak."

"Formula 1'e hangi markaların dahil olabileceği konusunda spekülasyon yaratmak istemiyorum, bunu zaten tahmin etmem de imkansız."

"Şu anda durumu kurumsal şekilde takip ediyoruz. Sadece temel kararlar verildiği zaman devam edebiliriz." dedi.