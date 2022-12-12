Porsche: "Doğru partner yoksa F1'e girmenin anlamı yok"
Porsche, Formula 1'e giriş için seçeneklerini araştırmaya devam ediyor ancak bunu sadece doğru partnere sahiplerse yapmak istiyor.
Porsche, 2026 yılında Red Bull Racing ile ortaklık kurarak Formula 1'e güç ünitesi tedarikçisi olarak girmeyi planlamıştı.
Görüşmelerde sona yaklaşıldı hatta imza atılacak noktaya kadar geldi ancak taraflar detaylarda anlaşamadı.
Sonuç olarak Porsche, o günden bu yana yeni bir partner arıyor ve bazıları, F1'e girme kararından vazgeçtiklerini iddia ediyor. Yine de Porsche sportif direktörü Thomas Laudenbach, seçeneklere bakmaya devam ettiklerini söyledi.
Laudenbach, eğer doğru partnere sahip değillerse F1'de yer almalarının hiçbir anlam ifade etmeyeceğini de ekledi.
Porsche F1 car render
Fotoğraf: Camille Debastiani
Laudenbach "Red Bull ile anlaşmanın gerçekleşmemesi, Formula 1'in şirketimiz için ilgi çekici olmaktan çıktığı anlamına gelmiyor."
"Fakat doğru ortağı bulmak bizim için çok önemli. Eğer bu yapılamıyorsa, o zaman katılmamak daha iyi." dedi.
Porsche, kısa bir süre önce F1'in destek serisi olan Porsche Supercup'un devamı için seri yönetimiyle yeni anlaşma yaptı.
Laudenbach sözlerine şöyle devam etti: "Her halükarda Formula 1 çok çekici."
"Bu nedenle Porsche Supercup'ın, Formula 1 destek serisi olmaya devam edebilmesi için, şampiyona organizatörleri ile sekiz yıllık yeni anlaşma yaptık."
Verstappen, Hollanda'da "Yılın Sporcusu" ödülüne aday gösterildi
Red Bull, 2023 F1 Katılım ücreti olarak 6.2 milyon dolar ödeyecek
Son Haberler
Resmi: Andrea Stella, Seidl'ın yerine McLaren takım patronluğuna getirildi!
McLaren, dört senedir takım patronluğu görevini üstlenen Andreas Seidl'ın takımdan ayrıldığını ve kendisinin yerini Andrea Stella'nın alacağını duyurdu.
Resmi: Seidl McLaren'dan ayrılıyor, Sauber'e geçiyor!
Jost Capito'nun Williams'tan ayrılmasıyla başlayan ayrılık furyasına şok bir isim eklendi ve McLaren takım patronluğu görevinden ayrılan Andreas Seidl, CEO olarak Sauber'e katıldı.
Domenicali: "Red Bull, Mercedes'in gerilemesinden faydalandı"
Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Red Bull'un dişli bir rakiple karşılaşmamasından ötürü kolay bir şampiyonluğa ulaştığını düşünüyor.
Resmi: Ferrari'nin yeni takım patronu Vasseur oldu!
Ferrari, yeni sezonda takım patronluğu görevini Frederic Vasseur'ün üstleneceğini açıkladı.