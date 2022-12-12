Porsche: "Doğru partner yoksa F1'e girmenin anlamı yok"

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Porsche, 2026 yılında Red Bull Racing ile ortaklık kurarak Formula 1'e güç ünitesi tedarikçisi olarak girmeyi planlamıştı.

Görüşmelerde sona yaklaşıldı hatta imza atılacak noktaya kadar geldi ancak taraflar detaylarda anlaşamadı.

Sonuç olarak Porsche, o günden bu yana yeni bir partner arıyor ve bazıları, F1'e girme kararından vazgeçtiklerini iddia ediyor. Yine de Porsche sportif direktörü Thomas Laudenbach, seçeneklere bakmaya devam ettiklerini söyledi.

Laudenbach, eğer doğru partnere sahip değillerse F1'de yer almalarının hiçbir anlam ifade etmeyeceğini de ekledi.

Porsche F1 car render Fotoğraf: Camille Debastiani

Laudenbach "Red Bull ile anlaşmanın gerçekleşmemesi, Formula 1'in şirketimiz için ilgi çekici olmaktan çıktığı anlamına gelmiyor."

"Fakat doğru ortağı bulmak bizim için çok önemli. Eğer bu yapılamıyorsa, o zaman katılmamak daha iyi." dedi.

Porsche, kısa bir süre önce F1'in destek serisi olan Porsche Supercup'un devamı için seri yönetimiyle yeni anlaşma yaptı.

Laudenbach sözlerine şöyle devam etti: "Her halükarda Formula 1 çok çekici."

"Bu nedenle Porsche Supercup'ın, Formula 1 destek serisi olmaya devam edebilmesi için, şampiyona organizatörleri ile sekiz yıllık yeni anlaşma yaptık."