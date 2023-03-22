Porsche, 2026'da F1'e girme planından vazgeçti!

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Volkswagen Grubu'na ait olan Porsche, yeni motor düzenlemelerinin yürürlüğe gireceği 2026 yılında tıpkı Audi gibi F1'e girmeyi amaçlıyordu.

Audi, kendi F1 motorunu üretmeye karar verip, Sauber'le anlaşma imzalarken, Porsche de Red Bull ve McLaren gibi şirketlerle görüşme yaptı.

Ancak Porsche, bu şirketlerin belirli bir hissesini eline geçirmek istediği için görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Hal böyle olunca Porsche'nin F1'e giriş umutları azalmıştı ve The Race, Porsche'nin artık F1'e girmeyi planlamadığını öğrendi.

Porsche, yaptığı yoğun değerlendirmelerin ardından 2026'da F1 gridinde yer almayacak.

Bunun yerine mevcut motor sporları programlarına odaklanacak. Bu programlar arasında Formula E ve Le Mans 24 Saat yer alıyor.

Porsche'nin F1'e ilgisi hâlâ devam ediyor ancak orta vadede herhangi bir takımla spora girmeyi planlamıyorlar.