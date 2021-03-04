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Formula 1 / Son dakika

Porsche, 2025'ten sonra Formula 1'e girmeyi değerlendiriyor!

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, Editör

Porsche Motorsport Başkan Yardımcısı Fritz Enzinger, gelecekte Formula 1'e girmeyi değerlendirdiklerini ancak bunun için bir dizi koşulun yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Porsche, 2025'ten sonra Formula 1'e girmeyi değerlendiriyor!

Uzun yıllardır Volkswagen Grubu'na ait Porsche ve Audi'nin Formula 1'e gireceği söylentileri çıkıyor ve sonrasında bu söylentiler çok geçmeden yalanlanıyor.

Her iki marka da, spora girebilmek için maliyetlerin düşürülmesini ve daha adil bir gelir dağılımı olmasını istiyorlar. Ayrıca motor üreticisi olarak girmeleri için de mevcut güç ünitelerinde değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyorlar.

Şimdi Porsche Motorsport'un başkan yardımcısı Fritz Enzinger, BBC Sport'a verdiği demeçte,  2025 yılında spora dahil olabileceklerini ve bunun bir sonraki motor düzenlemelerinin yönüne bağlı olduğunu söyledi.

Enzinger, "E-yakıtların uygulanması gibi sürdürülebilir yakıtlar bu konuda ön plana çıkarsa, o zaman büyük ilgi olabilir."

"Bu yönler sağlanırsa, bunları Volkswagen Grubu içinde ayrıntılı olarak değerlendireceğiz ve daha fazla adımı tartışacağız." dedi.

E-yakıtlar, geleneksel fosit yakıtların çevresel etkisi olmaksızın, içten yanmalı motorlara güç sağlayabilen karbon nötr yakıtlar olarak biliniyor.

F1, 2025'ten itibaren e-yakıtları sporun merkezi haline getirme kararı alırken, F1'e dair üst düzey isimler, Porsche'nin yeni motor kuralları hakkında yapılan görüşmelere dahil olduğunu söylüyorlar.

Enzinger, "Porsche ve Volkswagen AG, dünya çapındaki tüm yarış serilerinde yaşanan değişimleri ve kural değişikliklerini gözlemliyor. Aynı şey, 2025'ten itibaren Formula 1 için uygulanması planlanan, yeni motor ve güç ünitesi düzenlemesi için de geçerli." dedi.

Porsche, uzun bir süredir F1'in daha ucuz ve daha basit teknolojiye yönelmesi halinde spora girebileceğinin sinyallerini veriyor. Ancak şimdiye kadar herhangi bir adım atılmadı.

BBC'ye göre Volkswagen, F1'e girmeyi düşünürse, bunu Porsche ya da Audi markasıyla yapacak.

Herhangi bir hamlenin Mercedes tarzı tam bir fabrika ekibi olarak mı yoksa mevcut ekiplerden birisine motor tedarik ederek mi olacağı bilinmiyor.

Volkswagen Grubu'nun Red Bull, McLaren ve Williams olmak üzere üç ekiple "keşif" görüşmeleri yaptığı söyleniyor.

Red Bull, rekabet seviyesi ve bir otomobil üreticisiyle bağlantısının olmaması nedeniyle cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Williams'ın yeni CEO'su Jost Capito, Volkswagen Grubu'nda yaptığı yöneticilik rolünden ötürü Alman şirketle yakın bağlara sahip. Aynı zamanda McLaren takım patronu Andreas Seidl da daha önce Porsche'nin motor sporları şefiydi.

Formula 1'in başında yer alan Stefano Domenicali de daha önce Volkswagen Grubu'nda pek çok görev üstlendi. Son olarak Lamborghini CEO'luğunu yaptı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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