Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"

Uzun süredir, Mercedes'te Valtteri Bottas'ın sezon sonunda takımdan gönderileceği ve yerini George Russell'ın alacağı iddia ediliyor.

Son haftalarda Mercedes ve Bottas arasındaki gerilimin giderek arttığı gözlemleniyor.

Mercedes patronu Toto Wolff, Monako'da yerinden çıkarılamayan lastikte Bottas'ın da hatası olduğunu belirtmişti ve Fin pilotun yanlış yerde durmasından ötürü lastiğin yalama olduğunu belirtmişti.

Fin pilot Bakü'de iyi performans gösteremedi ve hafta sonu açık şekilde takım arkadaşı Lewis Hamilton'dan daha yavaştı.

Ancak İngiliz pilot, yarışta bir hata yaparak "sihirli düğmeye" dokundu ve hafta sonunu puansız kapattı. Buna rağmen Wolff, İngiliz pilotun herhangi bir hatası olmadığını söyleyerek yedi kez dünya şampiyonuna arka çıktı.

İki pilota yönelik iki farklı tutum hakkında konuşan Match TV'nin Rus yorumcusu Popov, "Bottas, Bakü'den sonra belki de yeni bir şasiye geçmesi gerektiğini ima ederken, Toto 'Hayır, sadece Lewis daha hızlı çünkü araca daha çok güveniyor' dedi."

"Bu, giderek aptalca bir hal almaya başladı. Monako'dan sonra Wolff'un söylediği ilk şey Bottas'ın pitte düzgün şekilde durmadığı için mekanikerlerden birinin pit stop'ta lastiği yerinden çıkaramadığı yönündeydi."

"Fakat sonrasında hemen hemen herkesten daha iyi bir şekilde o çizgiye yerleştiği ortaya çıktı."

"Bu, tek başına o kadar da kötü görünmüyor ama Lewis bir hata yaptığında Toto, 'Hayır, yanlışlıkla bir düğmeye bastı, Perez'in onu zorlamasından kaynaklı bir hata değildi' diyor."

"Doğruyu söylemek gerekirse herkes buna gülmeye başlıyorum. Elbette, Bottas gülmüyor çünkü takımda giderek daha çok dışlanmış hissediyor. Sonuçta ne olursa olsun hep onun suçu oluyor. Eğer kendisi için işler yolunda gidiyorsa, bu takım sayesinde gerçekleşmiş gibi görünüyor."