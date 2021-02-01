Popov: "İngilizlerin %80'i Hamilton'ı Mercedes'te görmek istemiyor"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın Mercedes'le olan durumu, motor sporları medyasını hala yoğun bir şekilde meşgul etmeye devam ediyor.

Hamilton 2020 Sezonu'nda sona eren kontratını henüz yenilemedi. Bu durum, başarılı pilotun gelecekteki kariyeriyle ilgili çok sayıda spekülasyona neden oldu.

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, yakında yeni bir kontrat imzalayacaklarını ancak bunun üç yıl gibi uzun vadeli bir anlaşma olmayacağını belirtmişti.

Ancak Şubat ayına girilmesine rağmen hala resmi bir açıklama gelmiş değil.

Rus F1 yorumcusu Alexey Popov, Hamilton'ın Mercedes'le olan durumu hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı.

Match TV'ye konuşan Popov, "Aslında tıpkı Bernie Ecclestone gibi ben de bunun insanların Mercedes hakkında konuşması için bir pazarlama hilesi olduğunu düşünüyordum."

"Ancak İngilizlerin %80'i bile bu sezon Hamilton'ı o araçta görmek istemiyor gibi görünüyor. Belki de yerine yeni bir İngiliz bir sürücü alınacağı içindir."

"Her halükarda durum Lewis için oldukça tatsız." dedi.

Eski F1 pilotu Giedo van der Garde, ise RTL GP'ye yaptığı açıklamada, 36 yaşındaki pilotun pist dışındaki tutumunu eleştirdi ve ekledi: "Lewis bir kişi olarak gerçekten değişti."

"Lewis bazen pist dışındaki davranışlarıyla da F1'e bir renk katardı ama artık öyle biri değil. Pistte yaptığı şey harika ama pistin dışında biraz sıkıcı bir adam haline geldi."

"Max'in (Verstappen) tam tersi. Hiçbir şeyi değiştirmiyor, normal bir adam olarak kaldı.”