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Formula 1 İspanya GP

Polis, Mercedes'e gelen e-postalarda suç unsuru olmadığını açıkladı

Lewis Hamilton'ı tehlikeli şekilde sabote ettiği iddiasıyla Mercedes'i suçlayan anonim e-posta, suç teşkil etmiyor; ancak polis bu konuda Mercedes’e tavsiyede bulundu.

Neva Ünsaldı
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Northamptonshire Polisi, Mercedes Formula 1 takımını Lewis Hamilton'ın aracına tehlikeli sabotaj yapmakla suçlayan anonim bir e-posta ile ilgili olarak herhangi bir suç unsuru bulamadı.

Bu ayın başlarında, anonim bir e-posta Mercedes'i ve özellikle takım patronu Toto Wolff'ü, Hamilton'ın aracı, stratejisi ve mental sağlığı üzerinde "sistematik sabotaj" yapmakla suçladı.

E-posta, bu yılın başlarında Christian Horner'ın konuşmalarını içerdiği iddia edilen WhatsApp mesajlarının iletildiği aynı F1 ve medya temsilcileri listesine gönderildi.

İspanya GP hafta sonunda Wolff, e-postanın doğruluk payı olduğu veya takım üyelerinden birinden geldiği yönündeki iddiaları reddetti.

Wolff, Barcelona'da cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu, takımın bir üyesinden değil."

"Bu tür e-postalar aldığımızda ve bunlardan tonlarca aldığımızda, özellikle birisi ölüm ve benzeri şeylerden bahsettiğinde, bu üzücü oluyor." dedi.

Wolff, Mercedes'in e-postayı ve kaynağını araştırmak için polisi çağırdığını açıkladı.

"Bu konuyu var gücümüzle araştırmayı talep ettim."

"Polis soruşturma yapıyor. IP adresini araştırıyoruz. Telefonu araştırıyoruz. Tüm bunlar, bu tür çevrimiçi tacizlerin durması gerektiği için yapılıyot. İnsanlar telefonlarının veya bilgisayarlarının arkasına saklanıp takımlara veya sürücülere bu şekilde tacizde bulunamazlar." dedi Wolff.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

On Tuesday, however, police said it had found no criminal offences were committed, but that it had advised Mercedes how to proceed in case of a repeat.

Ancak, salı günü polis, herhangi bir suç işlenmediğini, ancak tekrar etmesi durumunda Mercedes'e nasıl devam edeceği konusunda tavsiyede bulunduğunu belirtti.

Bir Northamptonshire polis sözcüsü BBC'ye şunları söyledi: "Northamptonshire Polisi, 12 Haziran'da Mercedes AMG F1 Takımı içinde dolaşan bir e-posta ile ilgili bir rapor aldı."

"Herhangi bir suç unsuru bulunamamıştır. Ancak, takımın alabileceği başka e-postalar hakkında tavsiyede bulunulmuştur."

Hamilton, 2024 sezonunun sonunda Mercedes'ten Ferrari'ye geçecek.

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