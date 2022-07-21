Polis, Leclerc'in saatini çalan hırsızların kimliğini belirledi

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Emilia Romagna Grand Prix'sinin hazırlıkları sırasında şampiyona lideri olan Leclerc, Toskana'nın Viareggio adındaki sahil kasabasında Richard Mille saatinin çalınmasıyla travmatik bir deneyim yaşadı.

Leclerc, bir grup insan tarafından loş bir sokakta onlarla fotoğraf çektirmeleri istendiğinde, saatinin bileğinden çalındığını fark etti ve polise ihbar etti.

Olaydan günler sonra Leclerc, 266.000 pound değerinde özel bir seri olduğu bildirilen saati kurtarma ve hırsızları yakalama çabalarında ilerlemenin yavaş olduğunu açıkladı.

Ancak şimdi Napoli'de yayınlanan Il Mattino gazetesi, saatin yalnızca iki milyon avro değerinde olduğunu (başlangıçta belirtilenin yaklaşık yedi katı değil), aynı zamanda hırsızların saatin değerinin yalnızca %10'una sattığını da bildiriyor.

Bunun nedeni, Leclerc için özel bir tasarıma sahip olması ve bu nedenle bekledikleri kadar ilgi görmemesiydi.

Hırsızların tespit edildiğini ve polis tarafından zaten bilindiğini söyleyen rapor, bunun "mükemmel planlanmış bir soygun" olabileceğini belirtti.

Ancak öngörülemeyen koşullar nedeniyle hırsızların planlarının "bozulduğu" öne sürülüyor.

Olayın meydana gelmesinden sadece dört gün sonra Emilia Romagna Grand Prix'sinde yapılan basın toplantısında Leclerc, “Harika bir deneyim olmadı ama bundan fazlasını söyleyemem.”

“Polisle ilgili her şey devam ediyor ve onları bulmaya çalışıyorlar. Okuduklarım kadar akıcı değil.”

“Ama genel olarak iyiyim ve tamamen hafta sonuna odaklandım. Bu hafta sonu bana zarar vermez.” dedi.

Imola’da Leclerc, sezonun ilk ve şimdiye kadarki en önemli sürüş hatasını yaptı. Son turlarda kuruyan bir pistte dönerken, lider giden Max Verstappen'in ardından ikinci giden Sergio Perez ile mücadele ederken spin attı ve altıncılığa düştü.

Monakolu pilot, Ferrari’nin kötü stratejileri ve araçta çıkan arızalar sebebiyle kazanabileceği puanları kaybetti. Fransa Grand Prix’sine doğru yaklaşırken pilotlar şampiyonasında Verstappen'in 38 puan gerisinde kalıyor.