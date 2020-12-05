Bottas, pole pozisyonuna rağmen mutlu değil

Lewis Hamilton'ın COVID-19 nedeniyle katılamadığı hafta sonunda Mercedes'e liderlik yapan isim Bottas oldu.

Bottas, Cuma günkü antrenman seanslarında geçici takım arkadaşı George Russell'ın arkasında kalsa da bugün hızlandı ve sıralamalarda pole pozisyonunu kazandı.

Buna rağmen Bottas, sıralamalardan tam olarak memnun ayrılmadığını söyledi.

Bottas, "Tabii ki yeni bir takım arkadaşınızın olması farklı bir durum ama sonuç olarak kendi yaptıklarıma odaklanmak, diğer yerlerde enerji harcamamak istedim. Dolayısıyla evet, bunu yapabildim sanırım."

"Bence strateji olarak takım adına çok iyi bir yerdeyiz ve George’un ön sırayı kapatmasını görmek de güzel. Pole’de olmak güzel, bunun için mutluyum ama en iyi sıralamam değildi, yine de yeterli olduğu için mutluyum." dedi.

Kariyerinin 16. pole pozisyonunu kazanan Bottas, yarışın zorlu geçeceğini söyledi.

Bottas, "Evet, aslında yarışın nasıl geçeceği biraz bilinmez halde. Diğer araçları takip etmek o kadar kolay hissettirmedi, o yüzden pole pozisyonunda olduğum ve oradan devam edeceğim için memnunum."

"Umarım eğlenceli bir yarış izleriz. Bazı yönlerden biraz Mickey Mouse pistiymiş gibi hissettim, fazlasıyla tümsekli ve dönmeli. Ama yarın göreceğiz." dedi.