Podyumu kaçırdığını düşünen Russell: "Hafta sonu bittiği için mutluyum"
Mercedes pilotu George Russell, sezonun ilk yarısında pek çok fırsatı kaçırdıklarını ve bunlardan birisinin de Belçika GP olduğunu söylüyor.
İngiliz pilot, yarışın başında Oscar Piastri'nin yavaşlayan aracından kaçmaya çalışırken birkaç sıra kaybetti ve zorlu bir yarış geçirdi.
Sonunda güzel ataklar ve iyi bir stratejiyle altıncı sıraya yükselen Russell -yaşananlar göz önüne alındığında- nispeten maksimumu almış oldu.
Yarıştan sonra konuşan İngiliz pilot şöyle dedi: "Başlangıçta çok şanssızdım , Oscar sorun yaşadığında sola gittim fakat durumu yanlış değerlendirdim. Sıkıştığım için başlangıçta 4-5 sıra kaybettim. Bu da benim yarışımı belirleyen şey oldu."
"Eğer bu olmasaydı 5. olurdum. Hatta Lewis ve Charles ile birlikte podyum için mücadele edeceğimi düşünüyorum."
Uzun bir ilk bölüm atan Russell, bunun ne kadar zor olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Yağmur yağmaya başladığında kesinlikle zordu."
"Eğer böyle olacağını bilseydik -yani ne kadar yağmur yağacağını biliyor olsaydık- yumuşak lastik için pite girerdik. Bu koşullarda en büyük farkı bu yaratıyordu."
"Yine de bizim için iyi bir yarıştı. Her iki yarış da rekabetçiydik ve şampiyonada 3. ile aramızdaki farkı açtık."
"Yine de hâlâ Red Bull'a odaklanmış durumdayız ve bu farkı kapatmaya çalışıyoruz.
Stratejiden memnun olup olmadığı sorusuna Russell'ın yanıtı şöyle oldu: "Evet, memnunum. Gerçekten mutluydum."
"Bence burada tek pit stop oldukça rekabetçiydi. Son stintte yumuşak lastik çok güçlüydü."
"Bizim için zorlu bir hafta sonu olduğu ortada. Dolayısıyla bitmesine sevindim. Şimdi her şeyi sıfırlayarak mücadeleye dönmeye çalışacağız."
George Russell, Mercedes F1 W14, Esteban Ocon, Alpine A523
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Russell, Charles Leclerc ile podyuma çıkan Ferrari'nin performansına şaşırdığını söyledi ve devam etti: "Charles'ın performansı bizim için sürpriz oldu."
"Bu kadar hızlı olacaklarını tahmin etmemiştik. Fakat takımlar şampiyonasında iyi bir yerdeyiz. Şimdilik pozisyonumuz oldukça güvende görünüyor."
"Yine de bu yıl bir yarış kazanmaya odaklanmış durumdayız."
"Sezonun ikinci yarısında güçlü olacağımıza eminim. Yaz arasından sonra bazı küçük parçalar gelecek. Ancak en iyi ikinci takım pozisyonunu koruyabileceğimize ve Red Bull ile aradaki daha da kapatacağımıza eminim."
Russell, araçta bazı ayar problemleri yaşadıklarını ve bu hafta sonu bunu kanıtladığını belirtti.
"Sanırım bu hafta sonu son yarışlarda ayarlarla ilgili izlediğimiz yönün doğru olmadığını kanıtladı."
"Bugün çok fazla dalgalanma yaşadık. Bazı takımlar da yaşadı, belki bizim kadar şiddetli değildi ama motor sporlarının zirvesi olan böyle bir sporda, takımların çoğunun hâlâ dalgalanma ile mücadele ettiğini görmek üzüntü verici."
"Umarım gelecekte bu konuda bir şeyler yapılır."
Russell, sezonun ilk yarısında pek çok fırsatı kaçırdıklarını kabul ediyor.
"İlk yarı benim için iki farklı bölümden oluşuyor. İlk altı yarışın gerçekten güçlü olduğunu söyleyebilirim."
"Son altı yarış ise o kadar iyi değildi. Bunun nedenine dair birkaç fikrim var, ki bu sezon çeşitli nedenlerle pek çok fırsatı kaçırdım."
"Bazıları kendi hatalarımdan, bazıları da Avustralya'da yaşadığımıza benzer sorunlardan kaynaklanıyordu."
"Yine de sürücüler şampiyonasında ilk sıra için savaşmıyorsanız, sadece takımlar şampiyonası için puan toplamaya odaklanırsınız. Biz de şuan bunu yapıyoruz."
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