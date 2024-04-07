Podyumda ilk sıraya dönen Verstappen: "Bundan daha iyisi olamazdı!"
Max Verstappen, fren sorunu nedeniyle yarış dışı kaldığı Avustralya GP'nin ardından katıldığı ilk yarış Japonya'da rahat bir şekilde kazanmasının ardından, bundan daha iyi bir sonuç beklemediklerini söyledi.
Sam Bloxham / Motorsport Images
Sezonun ilk iki yarışını kazanan Verstappen, Avustralya'da yarışın henüz başında yaşadığı fren sorunuyla yarış dışı kalmıştı.
Verstappen, Red Bull'un güçlü olmasının beklendiği Suzuka'da üstüne düşeni yaptı ve pole pozisyonunu kazanmasının ardından, bugünkü iki startta da yerini koruyup herhangi bir hata yapmayarak galibiyete ulaştı.
Yarışı kazanmasının ardından telsiz kutlamaları esnasında Verstappen, "Evet! Çok güzel bir yarıştı. Dürüst olmak gerekirse yarış boyunca araç gittikçe daha iyi hale geldi. Tebrikler, gerçekten iyi bir sonuç." derken, takım patronu Christian Horner, "Aferin Max. Harikaydı. Bir duble daha. Hem de Honda'nın kendi topraklarında. Harika bir hafta sonu. Baştan sona baskındı." şeklinde kutladı.
Verstappen, yarıştan sonraki ilk röportajda ise kendileri için çok iyi bir yarış olduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi.
Verstappen, "Çok güzeldi. Kritik kısım startta önde kalmaktı ve ondan sonra araç yarış boyunca benim için gittikçe daha iyi hale geldi, bulutların gelmesiyle bir ilgisi var mıydı bilmiyorum."
"Her şey iyi gitti - pit stoplar, strateji. Daha iyi olamazdı."
"Son yarışta küçük bir aksaklık oldu ama burada tekrar zirvede olduğumuz için çok mutluyum. Harika taraftarlar ve Honda'nın önünde burada kazanmak harika." dedi.
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