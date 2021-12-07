"Podyum kutlamalarına katılmayan Verstappen, sportmence davranmadı"

Cidde'de gerçekleştirilen yarışta galibiyet mücadelesi veren ve çeşitli olaylara karışan Verstappen, podyuma çıkıp resim çekildikten sonra şampanya kutlamalarına kalmadan podyumdan indi.

Verstappen, art arda 3. kez kazanan Lewis Hamilton karşısında ikinci olmaktan kurtulamadı ve böylece şampiyonadaki puan farkı kapanmış oldu.

Suudi Arabistan'da şampiyonluk mücadelesi veren iki pilot arasında birden fazla olay ve temas yaşandı. Verstappen yaşananlar nedeniyle pist dışına çıkıp avantaj kazandığı gerekçesiyle 5 sn cezası, hatalı sürüş cezası nedeniyle de 10 sn cezası aldı.

Yarıştan sonra verilen zaman cezasına rağmen Verstappen, yerini korudu ve ikinci oldu.

Podyumda beklememe gerekçesi için Verstappen, "Şampanya olmadığı için indim. Eğlenceli değildi." demişti.

BBC Sport yorumcusu Sulaiman Folarin, "Max Verstappen, kötü bir sporcu olduğunu doğruladı."

"Geleneklere uygun bir şekilde podyumda kutlama yapmadan indi. Savunucuları nerede?" dedi.

The Sun'dan Luke Gardener, "Max Verstappen'in podyumdan inmesi, onun nasıl bir sporcu olduğunun altını çizdi..." dedi.

Martin Brundle ise Verstappen'in hayal kırıklığını anlayışla karşıladığını ifade etti.

Sky F1'de konuşan Brundle, "O kutlamaların parçası olmak istemedi. Açıkça liderliği geri vermek zorunda olduğu için çok mağdur hissediyor - liderliği geri vermeyi teklif etti, ancak temas vardı." dedi.

David Croft, "Verstappen bu akşam podyumda kutlama yapmak istemedi. Daha önceden eldivenlerini çıkarmamışsa bile (acımasızca saldırmasa bile) artık kesinlikle çıkardı." dedi.