Podcast: Tarihin en iyi F1 takımı - yarış mühendisi

İlk bölümde sunucumuz Jessica McFadyen; James Allen, Jonathan Noble, Stuart Codling ve James Newbold ile beraber en iyi yarış mühendisinin kim olacağı sorusunu cevapladılar.

Aracın, sürücüler için olan ideal performansını yakalamak amacıyla ayarlamaktan, aracın F1 kuralları içerisinde güvenli ve kurallara uygun olmasını sağlamak, bir yarış mühendisinin takım içerisinde belirtilmeyen önemini ortaya koyuyor.

Bir sürücü ile takım mühendisi arasındaki bağ, mühendislerin sürücülerine önemli bilgiler sağlaması sebebiyle hayati önem taşımakta.

Bu koltuk için pek çok aday ortaya çıktı, ancak kadromuz ana listeyi sadece üç adaya kadar indirdi: Peter Bonnington, Giorgio Ascanelli ve Chris Dyer.

Serinin devamında Jess ve ekibi, takım için takım patronunu, şef tasarımcıyı, teknik direktörü, sportif direktörü ve tabii ki de iki sürücüsünü seçerek tarihin en iyi F1 takımını oluşturmaya çalışacak.