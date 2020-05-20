Podcast: Tarihin en iyi F1 takımı - Şef Tasarımcı

Motorsport Network’ün tüm dünyadaki F1 uzmanlarından oluşan 18 kişilik kadrosu, kendi alanlarının en iyi isimleri olan insanlar hakkında oylamalar yaptılar ve tüm kategorilerdeki sonuçlar ise heyecanla bekleniyor.

Yarış mühendisinin belirlendiği kadroda, oylamanın ikinci aşamasında seçilecek olan kategori, F1 tarihinin en iyi şef tasarımcısı olacak ve tarihin en iyi aracı ile ilgilenecek olan isim olacak.

Şef tasarımcı unvanı çok meşhur bir unvan ve bu rolün zorluğunu karşılamak için iyi bir teknik bilgi ile beraber en hızlı F1 aracını tasarlamakta ortaya çıkan problemlerin çözümleri konusundaki yaratıcılığın karışımına ihtiyaç duyulur

Her ne kadar tarihte birden fazla takım ile çalışmış olan pek çok yaratıcı zeka görmüş olsak da, dünya çapındaki uzmanlarımız listeyi üç kişiye indirmeyi başardılar: Rory Byrne, Gordon Murray ve Adrian Newey.

Üç tasarımcı birden birkaç takım ile F1 dünya şampiyonlukları kazandı, ancak sadece bir tanesi F1’in tarihteki en iyi takımında yer alabilir.

Sunucu Jess McFadyen’ın yanında Ben Anderson ve Jake Boxall-Legge ile beraber teknik çizer Giorgio Piola, F1’in en büyük tasarımcılarını yakından inceleyecekler ve bizim şef tasarımcı seçimimizi açıklayacaklar.

Serinin devamında ise Jess ve takımı, takım patronunu, teknik direktörü, sportif direktörü ve tabii ki de, iki sürücümüzü açıklayarak tarihin en iyi F1 takımını belirleyecekler