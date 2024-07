Plooij: "Piastri masaya yumruğunu vurmaya başlamalı"

Britanya GP’sine üçüncü ve beşinci sırada başlayan McLaren pilotları, yağmurun ardından MCL38'in piste daha iyi tutunmasıyla birlikte birinci ve ikinci sıraya kadar yükseldiler.

Ancak ikili arasındaki fark iki saniyenin altına indiğinde ve geçiş lastikleri için pit zamanı geldiğinde, McLaren çifte pit stop yapmak ya da Piastri’yi bir tur daha dışarıda bırakmak arasında karar vermek zorunda kaldı ve ikinci seçeneği seçti.

Avustralyalı genç pilot kuru zemin lastikleriyle bir tur daha pite girmeyi beklerken, öndekilere karşı zaman kaybetti ve pit stop'un ardından altıncı sıraya kadar geriledi.

Piastri tüm yaşananlara rağmen yarışı takım arkadaşının arkasında 4. sırada tamamladı ancak bu sonuç daha iyi bir stratejiye karar verilseydi neler olabileceği konusunda düşündüren bir durumdu.

Hollandalı TV sunucusu Jack Plooij, Piastri’nin takımına artık yeter demesi gerektiğini çünkü strateji konusunda aleyhine verilen ilk karar olmadığını belirtti.

Plooij, Ziggo Sport Race Café'ye verdiği demeçte "Oscar'ın hâlâ biraz eksik olan yanı - sanırım bir ara ona kurs vereceğim - her zaman çok soğukkanlı kalması."

"Bu sadece telsiz konuşmaları ile ilgili değil, aynı zamanda bilgilendirme toplantılarıyla da ilgili."

"Yumruğunu masaya vurma zamanı geldi. Mağdur edildiği zamanlarda takıma 'Artık bunu yapmayacağız arkadaşlar' demeli."

"Ona bu konuda kurs vereceğiz." dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, the McLaren team celebrate after the race

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images