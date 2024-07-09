Plooij: "Piastri masaya yumruğunu vurmaya başlamalı"

Britanya GP’sine üçüncü ve beşinci sırada başlayan McLaren pilotları, yağmurun ardından MCL38'in piste daha iyi tutunmasıyla birlikte birinci ve ikinci sıraya kadar yükseldiler.

Ancak ikili arasındaki fark iki saniyenin altına indiğinde ve geçiş lastikleri için pit zamanı geldiğinde, McLaren çifte pit stop yapmak ya da Piastri’yi bir tur daha dışarıda bırakmak arasında karar vermek zorunda kaldı ve ikinci seçeneği seçti.

Avustralyalı genç pilot kuru zemin lastikleriyle bir tur daha pite girmeyi beklerken, öndekilere karşı zaman kaybetti ve pit stop'un ardından altıncı sıraya kadar geriledi.

Piastri tüm yaşananlara rağmen yarışı takım arkadaşının arkasında 4. sırada tamamladı ancak bu sonuç daha iyi bir stratejiye karar verilseydi neler olabileceği konusunda düşündüren bir durumdu.

Hollandalı TV sunucusu Jack Plooij, Piastri’nin takımına artık yeter demesi gerektiğini çünkü strateji konusunda aleyhine verilen ilk karar olmadığını belirtti.

Plooij, Ziggo Sport Race Café'ye verdiği demeçte "Oscar'ın hâlâ biraz eksik olan yanı - sanırım bir ara ona kurs vereceğim - her zaman çok soğukkanlı kalması."

"Bu sadece telsiz konuşmaları ile ilgili değil, aynı zamanda bilgilendirme toplantılarıyla da ilgili."

"Yumruğunu masaya vurma zamanı geldi. Mağdur edildiği zamanlarda takıma 'Artık bunu yapmayacağız arkadaşlar' demeli."

"Ona bu konuda kurs vereceğiz." dedi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 3rd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, the McLaren team celebrate after the race Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

McLaren takım patronu Zak Brown, geriye dönüp baktığında McLaren'ın Silverstone'da yanlış karar verdiğini söyledi. Sadece çifte pit stop yapılmaması değil, aynı zamanda Norris'in son turlarda yanlış lastikle piste gönderildiğini de kabul etti.

"Zor bir durumdu. Geriye dönüp bakınca her şey daha net anlaşılıyor. Bence her iki pilotumuz da kazanabilirdi."

“Yarışı önde götürdüğünüzde ilk kararı siz almak zorundasınız, bu yüzden başlangıçta Lando ve Oscar yan yana olduğunda, diğerlerinin ne yaptığını görmek biraz daha kolay oluyor.”

"Eğer çifte pit stop yaparsanız yaklaşık beş saniye kaybediyordunuz. Ancak aldığımız kararla Oscar'ın çok daha fazla zaman kaybettiği ortaya çıktı çünkü pist kötüleşiyordu, bu yüzden orada beş saniye kaybetmek daha iyi bir seçim olurdu. Ama yine de gerçekten bilemiyorsunuz çünkü lider araç sizsiniz, bu yüzden hava durumunu ilk öğrenen siz oluyorsunuz."

"Yarış sonlarına gelindiğinde ise, belki de Norris'i orta hamurla piste göndermek daha iyi bir strateji olurdu, Oscar'da yaptığımız gibi. Oscar kesinlikle uçuyordu, Max sert hamurla uçuyordu ve yumuşak hamur zorlanıyordu. Elimizde bir tane orta hamur daha vardı, bu yüzden geriye dönüp bunu da tekrar gözden geçireceğiz."

"Bence iyi tarafı tüm rakiplerimizden daha fazla puan topladık, podyumdaydık, heyecan verici bir yarıştı. Ayrıca, tekrar gözden geçirdiğimizde bunun herkes için iyi bir öğrenme süreci olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bu yüzden gözden geçiriyoruz, öğreniyoruz ve tekrar deniyoruz."

Çeviri: Enes Demirel