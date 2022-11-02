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Formula 1 Haberler

Plooij: "Kravitz'in sözleri çarpıtıldı"

Hollandalı muhabir Jack Plooij, Sky F1-Max Verstappen tartışmasında Ted Kravitz'i savunuyor ve Sky muhabirinin sözlerinin çarpıtıldığını söylüyor.

Altay Gök
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Plooij: "Kravitz'in sözleri çarpıtıldı"
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Meksika yarış hafta sonu medya açısından ufak bir krizle geçti, nitekim Max Verstappen ve Red Bull birtakım sebeplerden ötürü Sky F1'e röportaj vermeyi reddetti.

Takımın boykotunun sebebi olarak, kıdemli muhabir Ted Kravitz'in Austin'deki padok yürüyüşü esnasında "2021 şampiyonluğunun Hamilton'dan çalındığını" söylemesi gösteriliyor.

Sosyal medyada büyük tepki gören Kravitz'i savunanlar da var. Bunlardan biri olan Plooij, Kravitz'in sözlerinin bağlamından koparıldığını ve İngiliz medyasında Verstappen ve Red Bull'a yönelik önyargılar için bir "günah keçisi" olarak kullanıldığını savundu.

Plooij, "Bu sabah Ted ile konuştum. Eğer röportajı dikkatle dinlerseniz, padokta yürüyor ve olası bir Hamilton-Verstappen savaşının çok güzel bir senaryo olacağını söylüyor."

"Ancak video kesilip biçildi, böylece herkes sadece 'şampiyonluğun çalındığını' söylediği son kısmı duyabildi. Verstappen'in adını bile anmıyor, sadece Hamilton'dan bahsediyor."

Ted Kravitz and Sky F1 presenter Natalie Pinkham

Ted Kravitz and Sky F1 presenter Natalie Pinkham

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ted bana WhatsApp'tan ulaştı ve şöyle dedi: 'Hiçbir noktada Christian Horner, Jos [Verstappen], Raymond [Vermeulen, Verstappen'in menajeri] ya da herhangi birinin düşündüğü ve görünüşe göre kızdığı şeyi söylemedim."

"Bu durum İngiltere'dekiler tarafından yine büyük ölçüde büyütülüyor. İngiliz basını bir yıldır Red Bull'u ve Max'i yerden yere vuruyor. Bundan hoşlanmıyorum."

"İngilizler Max'e ve Red Bull'a saldırıyor ve şimdi de Ted günah keçisi olarak öne sürülüyor. Kendisinin hiçbir suçu yok. Ben Ted'i savunuyorum." dedi.

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