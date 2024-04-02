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Formula 1 Japonya GP

Plan değişikliği yapan Toto Wolff, Japonya'ya gidiyor

Sky Sports'a göre Toto Wolff, başlangıçta aksi planlanmış olmasına rağmen bu hafta sonu Japonya GP'de takımının başında olacak.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG

Mark Sutton / Motorsport Images

İngiliz Sky Sports'un özel haberine göre Toto Wolff, planlarını değiştirdi ve önceki iki yılda bu yarışı atlamış olmasına rağmen bu kez Japonya'ya gidecek.

Daha önce Suzuka'ya gitmeyeceği bildirilmişti ancak Mercedes, takım patronunun bu zor dönemde -tüm takıma- destek olmak için bu hafta sonu Suzuka'da olacağını doğruladı.

Son yarış Avustralya'da hem Lewis Hamilton hem de George Russell yarış dışı kalmış, bundan ötürü takım hafta sonunu puansız kapatmıştı.

Sezonun ilk üç yarışının ardından Mercedes, 25 puanla Aston Martin'in bir puan önünde dördüncü sırada yer alıyor.

Son Avustralya yarışı Wolff'un, Mercedes kariyeri boyunca geçirdiği en zor hafta sonlarından birisiydi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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