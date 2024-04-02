Plan değişikliği yapan Toto Wolff, Japonya'ya gidiyor
Sky Sports'a göre Toto Wolff, başlangıçta aksi planlanmış olmasına rağmen bu hafta sonu Japonya GP'de takımının başında olacak.
Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG
Mark Sutton / Motorsport Images
İngiliz Sky Sports'un özel haberine göre Toto Wolff, planlarını değiştirdi ve önceki iki yılda bu yarışı atlamış olmasına rağmen bu kez Japonya'ya gidecek.
Daha önce Suzuka'ya gitmeyeceği bildirilmişti ancak Mercedes, takım patronunun bu zor dönemde -tüm takıma- destek olmak için bu hafta sonu Suzuka'da olacağını doğruladı.
Son yarış Avustralya'da hem Lewis Hamilton hem de George Russell yarış dışı kalmış, bundan ötürü takım hafta sonunu puansız kapatmıştı.
Sezonun ilk üç yarışının ardından Mercedes, 25 puanla Aston Martin'in bir puan önünde dördüncü sırada yer alıyor.
Son Avustralya yarışı Wolff'un, Mercedes kariyeri boyunca geçirdiği en zor hafta sonlarından birisiydi.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Alpine, Suzuka'ya ilk güncellemelerini getireceğini doğruladı
Hamilton: "Ferrari'de yarışmak benim için her zaman bir hedefti"
Liberty Media: "F1 ve MotoGP, TV anlaşmalarının birlikte yapılma fikri sıfırdan gelmiyor"
Palmer: "Vowles'in aldığı karar yanlış bir hamle oldu"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar