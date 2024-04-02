Plan değişikliği yapan Toto Wolff, Japonya'ya gidiyor

İngiliz Sky Sports'un özel haberine göre Toto Wolff, planlarını değiştirdi ve önceki iki yılda bu yarışı atlamış olmasına rağmen bu kez Japonya'ya gidecek.

Daha önce Suzuka'ya gitmeyeceği bildirilmişti ancak Mercedes, takım patronunun bu zor dönemde -tüm takıma- destek olmak için bu hafta sonu Suzuka'da olacağını doğruladı.

Son yarış Avustralya'da hem Lewis Hamilton hem de George Russell yarış dışı kalmış, bundan ötürü takım hafta sonunu puansız kapatmıştı.

Sezonun ilk üç yarışının ardından Mercedes, 25 puanla Aston Martin'in bir puan önünde dördüncü sırada yer alıyor.

Son Avustralya yarışı Wolff'un, Mercedes kariyeri boyunca geçirdiği en zor hafta sonlarından birisiydi.