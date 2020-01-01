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Formula 1 / Haberler

PKN Orlen ve Kubica, Alfa Romeo'ya katılmaya hazırlanıyor

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PKN Orlen ve Kubica, Alfa Romeo'ya katılmaya hazırlanıyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Oca 2020 10:37

RMF'nin haberine göre Robert Kubica ve PKN Orlen, 2020 sezonu için Alfa Romeo ile anlaştılar

Williams ile Formula 1'e geri dönen Robert Kubica, tek yıllık maceranın ardından takımdan ayrılmıştı.

Polonyalı pilotun Formula 1'le olan bağlantısını korumak istediği biliniyor ve kendisine Haas ile Racing Point'in teklif yaptığı da biliniyor.

Ancak son haftalarda Alfa Romeo'nun kendisine ilgi gösterdiği ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise RMF, Kubica'nın Alfa Romeo ile anlaştığını ve 2020 yılında takımın hem gelişim hem de test pilotu olacağını iddia etti.

Böylelikle Kubica, takımın yeni simülatöründe bolca vakit geçirecek.

Kubica'nın Formula 1'e geri dönmesine yardımcı olan tarafların başında Polonyalı petrol şirketi PKN Orlen geliyordu.

Polonyalı petrol devi, Kubica ile çalışmaya devam edecek ve yapılan anlaşma kapsamında 2020'de Alfa Romeo'nun sponsoru haline gelecek.

Şirket logoları yeni aracın yanı sıra sürücü ve takım kıyafetlerinde yer alacak. Ayrıca ortaklık kapsamında üç Polonyalı sürücü de genç sürücü akademisine katılacak.

Resmi açıklamanın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

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Seri Formula 1
Editör Marcin Wyrzykowski

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