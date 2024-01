Pitt'in başrolünü oynadığı filmin çekimleri Daytona'da devam edecek

Geçen yıl, Brad Pitt'in oynadığı bir Formula 1 filminin hazırlıkları resmen başlamıştı. Çekimler yarış hafta sonlarında gerçekleştirildi fakat film üzerindeki çalışmalar Formula 1'in kış tatili sırasında devam ediyor.

RACER'ın haberine göre film çekimleri, gelecek hafta IMSA şampiyonasının testleri sırasında Daytona'da devam edecek. Ayrıca 25-28 Ocak tarihleri arasındaki Daytona 24 Saat'te de bazı çalışmalar yapılacak.

Formula 1 hafta sonunun aksine, IMSA'daki çekimler resmi yarış seansları sırasında gerçekleştirilecek.

Yapımcılar, aracın bakımına yardımcı olacak GTD ekibiyle anlaşma yaptı fakat Brad Pitt'in yarış aracının ekstra olarak mı faturalandırılacağı yoksa mevcut GTD araçlarından birinin film için boyanıp boyanmayacağı belli değil.

Filmin yapımcılarından Lewis Hamilton, daha önce filmin 2025 yılında gösterime gireceğini duyurmuştu.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Craig Dolby stands in for Brad Pitt during a movie shoot on the grid