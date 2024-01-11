Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Pitt'in başrolünü oynadığı filmin çekimleri Daytona'da devam edecek

Brad Pitt'in başrolünü oynadığı Formula 1 filminin çekimleri yakında Daytona'da devam edecek.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Brad Pitt filming F1 race movie

Geçen yıl, Brad Pitt'in oynadığı bir Formula 1 filminin hazırlıkları resmen başlamıştı. Çekimler yarış hafta sonlarında gerçekleştirildi fakat film üzerindeki çalışmalar Formula 1'in kış tatili sırasında devam ediyor.

RACER'ın haberine göre film çekimleri, gelecek hafta IMSA şampiyonasının testleri sırasında Daytona'da devam edecek. Ayrıca 25-28 Ocak tarihleri arasındaki Daytona 24 Saat'te de bazı çalışmalar yapılacak.

Formula 1 hafta sonunun aksine, IMSA'daki çekimler resmi yarış seansları sırasında gerçekleştirilecek.

Yapımcılar, aracın bakımına yardımcı olacak GTD ekibiyle anlaşma yaptı fakat Brad Pitt'in yarış aracının ekstra olarak mı faturalandırılacağı yoksa mevcut GTD araçlarından birinin film için boyanıp boyanmayacağı belli değil.

Filmin yapımcılarından Lewis Hamilton, daha önce filmin 2025 yılında gösterime gireceğini duyurmuştu.

Craig Dolby stands in for Brad Pitt during a movie shoot on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Craig Dolby stands in for Brad Pitt during a movie shoot on the grid

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Red Bull, Mercedes'in bastırdığı kural değişikliğinin kendilerine yardım ettiğine inanıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Zhou: "Mücadeleye hazırım"

Zhou: "Mücadeleye hazırım"

Formula 1

Zhou: "Mücadeleye hazırım" Zhou: "Mücadeleye hazırım"

Dakar lideri Al-Rajhi, büyük kaza sonrası ralliye veda etti

Dakar lideri Al-Rajhi, büyük kaza sonrası ralliye veda etti

Dakar
Dakar

Dakar lideri Al-Rajhi, büyük kaza sonrası ralliye veda etti Dakar lideri Al-Rajhi, büyük kaza sonrası ralliye veda etti

Albon: 2024'te Vowles'ın etkisi daha belirgin hale gelecek

Albon: 2024'te Vowles'ın etkisi daha belirgin hale gelecek

Formula 1

Albon: 2024'te Vowles'ın etkisi daha belirgin hale gelecek Albon: 2024'te Vowles'ın etkisi daha belirgin hale gelecek

Son Haberler

Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek"

Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek"

F1 Formula 1

Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek" Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek"

M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı

M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı

WRC WRC

M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı

Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"

Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"

F1 Formula 1

Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük" Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"

Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli"

Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli"

F1 Formula 1

Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli" Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol