Pit stopta lastikleri karıştıran Mercedes inceleme altında!

Sakhir GP'de Mercedes adına mücadele eden Russell ve Bottas, yarışı rahat bir şekilde ilk iki sırada götürürken, Mercedes Williams pilotu Jack Aitken'in kazası sonrası arkada pite gelecek pilotların olması ihtimaline karşı pilotlarına yeni lastik vermek için onları pite çağırdı.

Russell, ilk başta nispeten normal bir pit stop yapmış gibi göründü ve ardından gelen Bottas, pit stopta çok fazla zaman kaybetti. Bottas'ın sol ön lastiğini takan mekaniker, taktığı lastiği Russell'ın lastiği olduğunu fark etti. Bu, Russell'a yanlış lastiklerin takıldığı manasına geliyordu. Bunun üzerine Bottas'a eski lastikleri geri takıldı.

Russell'ın aracına Bottas'ın ön lastiklerini taktığını fark eden Mercedes, bir sonraki tur Russell'ı yeniden pite çağırdı ve doğru lastikleri taktı. Bu pit stopların ardından güvenlik aracı arkasında Bottas 4. sıraya gerilerken Russell 5. sıraya geriledi.

Russel buna rağmen kısa sürede ikinci sıraya yükseldi ve galibiyet mücadelesine ortak olacak gibiydi ancak lastik patlatınca ancak 9. olabildi.

Yarışın ardından yapılan açıklamada FIA, Mercedes'in inceleme altına alındığını duyurdu.

Açıklamada, "63 numaralı araç 21:16'da lastik değişimi için pite alındığında, onun ön tarafına 77 numaralı araç için ayrılan lastikler takıldı."

"63 numaralı araç pit yolundan ayrıldı ve bir turun ardından doğru set lastikler için tekrar pite döndü. Bu, 24.2 ve 24.3 e maddelerine aykırı bir durum olduğu için, bu konuyu değerlendirmeleri için hakemlere iletiyorum." sözlerine yer verildi.

Yarışın ardından Sky F1'e konuşan takım patronu Toto Wolff, "Tam manasıyla batırdık.(Büyük s*çtık)."

"Araç ekibinden birisi, pit çağrısını duymadı. Telsizde sorun yaşadık ve araç pite geldiğinde, lastikleri değiştirmek zorunda mıydık bilmiyorduk. Bu süreçte yanlış lastikleri taktık. Ardından bu sebeple yeniden pite gelmek zorunda kaldık." dedi.