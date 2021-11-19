Pist sınırları konusu, Katar'da neden FIA'nın kabusu olabilir?

Losail pisti F1 için yeni bir yer olabilir ancak FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, 1. antrenman seansında yaşanacakları beklemeden perşembe günü 5 virajda pist sınırlarının yakından izleneceği konusunda uyarıda bulundu.

Masi'nin uyardığı bölümler turun başında yer alan 90 derecelik sağ yönlü 4. viraj çıkışı, hızlı geçilen 12, 13 ve 14. virajlar ile 16., yani son viraj oldu.

Her zaman olduğu gibi, pistin bu bölümlerinde pist dışına çıkan pilotların tur zamanları silinecek ve 16. virajda pist sınırlarını aşan pilotların bir sonraki turları da silinecek. Yarışta 3 defa pist sınırlarını ihlal eden sürücülere siyah - beyaz bayrak sallanacak ve bu durum hakemlere bildirilecek.

İlgili virajların hepsi, o bölümlerdeki kaçış alanlarına eklenen sensörlerle elektronik olarak takip edilecek. Bu yüzden yaşananlar izlenerek değerlendirilmekten ziyade otomatik olarak değerlendirilecek ve bu şekilde sınırları aşan pilotlar belirlenecek.

Pilotlar Losail pistinde yaşanabilecek olası sorunların farkındalar çünkü onların çoğu, fabrikalarda yer alan simülatörlerde hangi virajlarda sınırlar aşıldığında bunun faydalı olabileceğini çoktan gördü. Bununla birlikte, onların kullandıkları simülasyon modellerinde FIA'nın eklettirdiği bordürler yer almıyor olabilir.

Pilotlar, pist etkinlikleri başlamadan önce kuralların belirlenmesinin iyi fikir olduğunu dile getirdiler.

Pierre Gasly, "Michael'in haklı olduğunu düşünüyorum çünkü daha şimdiden simülatörde yaptığımız çalışmalarda pist dışında daha fazla zaman olduğunu, kaçış alanlarıyla pistin daha hızlı olduğunu gördük."

"Bu listeyle başladılar ancak hafta sonunda 1., 2., 4. ve 6. virajlarda, her yerde pist sınırları takip edilecektir!"

"Bu yüzden şimdiden böyle kurallar koyulması önemli. Daha şimdiden pilotların neler talep edeceğini, bordürlerin pist sınırı olarak kabul edileceğini biliyorum."

"Bordürü hissetmek daha kolay. Bordüre çıktığınızda, pist sınırlarından uzaklaşabilirsiniz. Sadece beyaz çizgi olduğunda çok açık olmuyor. Bu yüzden Michael ile görüşeceğiz ancak açık bir şey var ki pist sınırları konusu çok önemli bir konu olacak." dedi.

Charles Leclerc de bu konuyu en başından itibaren kontrol etmenin doğru olan yaklaşım olduğunu ancak Gasly'nin aksine hafta sonu ilerledikçe bu konunun etkisini yitireceğini söyledi.

Track overview Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, "Cuma günü pist sınırları konusunda biraz daha agresif olmanın iyi bir yaklaşım olabileceğini düşünüyorum. Ardından biraz daha hoşgörülü olunabilir. Brezilya'daki gibi diğer türlü olması yerine, bu şekilde başlamak daha iyi olacaktır."

"Tüm virajların girişinde ya da çıkışında biraz genişten dönebilirsiniz. Bazı avantajlı durumlar olacağından eminim. Ben şu ana kadar simülatörde sürüş dahi yapmadım. Bu yüzden gerçekten nerelerde avantaj sağlanır bilmiyorum. Araç içerisinde her şey herkes için daha açık olacak." dedi.

Leclerc ayrıca pilotların antrenman seanslarında her zaman sınırları zorlayarak nerelerde avantaj kazanabileceklerine baktıklarını kabul etti.

Leclerc, "Bunu hissedebilirsiniz ya da delta zamanları, her 10 metrede bir size bir önceki tura göre nerede olduğunuzu gösteriyor. Bu sayede bir önceki tura göre tam olarak ne durumda olduğunuzu görüyorsunuz ve bir yerde genişten dönerseniz ve daha fazla hız taşırsanız, ne kadar zaman kazanabileceğinizi anlıyorsunuz."

"Aslında her turda çizginizi biraz değiştirerek, bunu her tur yaparak ne kazanabileceğinizi anlıyorsunuz." dedi.

Carlos Sainz da hafta sonunun başından kuralların net olmasının iyi olacağını vurguladı.

Sainz, "Uykuya dalarken nerelerde genişten dönemeyeceğinizi bilmek her zaman daha iyidir. Şimdi bunu zaman sistemiyle ölçecekler. Yani siyah - beyaz bayrak olup olmayacağını, sınırları aşıp aşmadığınızı sistem belirleyecek. Sınırları bulmamız gerek. Normalde sınırlar beyaz çizgi oluyor ve bu oldukça iyi çalışıyor."

"Biz çoğu zaman beyaz çizginin 300 km/s hızda çok ince ta da hesaplanabilir olup olmadığını tartışıyoruz. Bazen bordür koymalarını istiyoruz çünkü o daha geniş oluyor ve onunla daha iyi hesaplayabiliyoruz. Bu sayede daha istikrarlı oluyoruz. Tek soru işareti bu. Michael son dönemde sadece beyaz çizgiyi tercih ediyor." dedi.

Track overview Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lando Norris de diğer pilotlara benzer bir açıklamada bulundu.

Norris, "Bu pist çok düz. Viraj çıkışlarının bazılarında bordürler asfalt renginde. Bu yüzden pilot olarak pist sınırlarını öğrenmek istiyorsanız, o zaman her şeyi bulmanız gerekiyor."

"Ancak böyle düz pistlerde, asfalt kaçış alanı olunca, her pilot her türlü avantajı bulmaya çalışır. Bu, tüm pisti kullanma manasına gelir."

"Bu yüzden her seans sonrasında bir şeyleri değiştirmektense, en başta bunu belirlemeleri daha iyi." dedi.

Daniel Ricciardo, normalde motosiklet yarışları için hazırlanan pistlerde sınırları belirlemenin her zaman daha zor olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Burada kesebileceğiniz çok fazla düz viraj var. Bazı pilotlarla konuştum. Onlar, kaçış alanlarının bazılarının beton gibi olduğunu söyledi.

"Bu tür MotoGP pistlerine gittiğimizde, idare etmemiz gerekiyor çünkü güvenlik için kaçış alanlarında çok fazla bitumen oluyor. Bu yüzden onlar (yarış yönetimi) çok yoğun olacaktır."

"Tekrarlamam gerekirse, MotoGP özelliklerinde bir piste gelirken bunları bekliyor olmalısınız. Bu pist sonradan eklendi. Değiştirebildiler mi bilmiyorum çünkü burada çok fazla yüksek hızlı viraj var." dedi.

Peki Masi tam olarak doğru bir şekilde hazırlandı mı? Gasly gibi takım arkadaşı Yuki Tsunoda da diğer virajların sorunlu olabileceğini, Masi'nin seçtiği virajların bazılarının aslında sorunlu olmadığını söyledi.

Tsunoda, "Bana göre 4. virajdan ziyade 5. virajda daha fazla sorun olacak. Simülatörde 4. virajda pist dışını zorlamanın bir manası yoktu çünkü 4. ve 5. virajlar oldukça kısa. Orada genişten döndüğünüzde iyi bir tur zamanı elde etme şansınız yok. Bu yüzden bana göre 5. viraj daha büyük bir sorun."

"Ayrıca 15. virajda da sık sık dışarı çıkıyordum. 12. ve 13. virajların ise o kadar sorun olacağını sanmıyorum. 16. virajda pist dışına çıkarsanız sonraki tur da geçersiz sayılacak. Orada genişten dönerseniz, iyi bir hızlanma ve iyi bir tur süresi yakalayabilirsiniz, bu yüzden 16. viraj kilit nokta olacak." dedi.

Ayrıca pistin yüzeyindeki toz miktarı, sürücülerin pist sınırlarını öğrenmelerini pek kolaylaştırmayacak.

Gasly, "Diğer tüm pistlerden daha fazla bölge var, açıkçası isterseniz her virajda pist dışına çıkabilirsiniz. Hakemlerin tüm turları izlemesi gerekeceği için, çok yoğun bir hafta sonu olacak. Onlar için eğlenceli bir hafta sonu olmayacak..." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri walks the track Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images