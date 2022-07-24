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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Pist limitleri nedeniyle Q1’de elenen Schumacher, komiserler kuruluyla görüşmeyi planlıyor

Mick Schumacher, Fransa Grand Prix sıralama seansında pist limitleri ihlali sebebiyle Q1’de elendiği için FIA yetkilileriyle görüşmeyi planladığını açıkladı.

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Pist limitleri nedeniyle Q1’de elenen Schumacher, komiserler kuruluyla görüşmeyi planlıyor
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Haas pilotu, seansın sonunda en iyi tur zamanı silinene kadar Q2 için yerini korumuş gibi görünüyordu. Ancak görüntüler, Schumacher'in üçüncü virajda pist limitini aştığını gösterdi.

Schumacher, 3. virajda yaptığı hata ile tur zamanını kaybetmesine ve Q1’de elenmesine şaşırdı.

Alman pilot, “Bu çok talihsiz bir durum çünkü bence Q3’e girmek için hızımız vardı.”

“Sarı plastik direklerin olduğu yerlerin pist sınırı olup olmaması gerektiğini karar vermek için komiserler ve yarışma direktörü ile muhtemelen biraz daha tartışılması gerekiyor. Milimetrelerle aşmak zorunda kaldım.” dedi.

Schumacher, görüşmenin ardından yarış için start ​​sırasını iyileştirecek bir şey beklemiyor.

Genç pilot, “Kararı şimdi aldılarsa, gidip tartışmak için bir sebep yok çünkü zaten pek bir şey değiştirmeyecekler.” 

“Biraz sinir bozucu ama öte yandan bunun üzerinde durmayacağız. Yarına daha fazla odaklanacağız ve yolumuza devam edip birkaç puan almaya çalışacağız.” dedi.

Mick Schumacher, Haas F1 Team

Mick Schumacher, Haas F1 Team

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Takım arkadaşı Magnussen ve Carlos Sainz’ın aldığı cezaların ardından Schumacher, pazar günü yarışa 17. sıradan başlayacak. Schumacher, yarışta kaybettiği yerleri telafi etmenin mümkün olmasını umuyor.

“DRS deltası oldukça büyük, bu yüzden DRS'ye girdiğimizde geçiş yapabilmemiz gerekiyor.”

“Lastiklerin ne kadar dayanacağını yarın görmemiz gerekiyor. C4 şu anda oldukça hassas bir lastik. Bu durumda C3 ve C2 biraz daha dayanıklı olacaktır. Bu yüzden biraz daha zorlayabilmemiz gerekir.”

“Ancak iki yönlü bir mücadeleye girdiğimizde lastiklerin daha kolay parçalayacağını düşünüyorum. Bu yüzden lastikler kesinlikle strateji seçimlerimize önemli rol oynayacak.” dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22, leaves the garage

Mick Schumacher, Haas VF-22, leaves the garage

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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