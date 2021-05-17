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Formula 1 Haberler

Pist limitleri hakkında Russell: ''Bir şeylerin değişmesi gerekiyor''

Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

GPDA başkanı George Russell, pist limitleri konusunda bir şeylerin değişmesi gerektiğini fakat bu konuda FIA'yla empati yapabildiğini söyledi.

Pist limitleri hakkında Russell: ''Bir şeylerin değişmesi gerekiyor''

Pist limitleri 2021 Formula 1 sezonunda çok fazla konuşulan bir konu oldu. Red Bull, pist limitleri ihlali dolayısıyla bir yarış zaferi, bir pole pozisyonu kaybetti ve birçok yarış hafta sonunda, birçok sürücüsünün turları silindi.

Grand Prix Sürücüler Birliği başkanı George Russell, bu konu hakkında düşüncelerini dile getirdi ve FIA'yla empati kurabildiğini, ancak bir şeylerin değişmesi gerektiğini söyledi.

‘’GPDA direktörü değil de, bir sürücü olarak konuşursam, bunun çok zor olduğunu söylemeliyim ve FIA’ya bu konuda sempati duyuyorum çünkü pistleri daha güvenli hale getirmeye çalışıyorlar.''

''Bu kesinlikle bir numaralı öncelik ancak bu yüzden, pist limitleri son birkaç sezondur zorlanılan bir konu oldu. Bence bu Formula 1’i aşan bir konu.''

''Formula 1, kameraları ve sensörleri yönetebilir ancak alt kategoriler bunu yapabilecek fırsatlara sahip değiller ve temelde tüm bu pistlerde küresel bir değişime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.''

''Bu duruma bir çözümüm yok, bu yüzden sempati kurabiliyorum. Tüm istenilenleri aynı anda yapamazsınız. Motosikletler ve GT araçları için bunları ayarlamak zor.''

''Cevaplara sahip değilim ancak sanırım, uzun süreç için, bir şeylerin temelden değişmesi gerekiyor ve bu konu üzerinde çalışıp, belki seneye değil ancak sonraki senelerde çözüm bulması gerekecek bir çalışma grubuna ihtiyacımız var.’’ 

Bu konu hakkında bir çalışma grubu planları olup olmadığı sorulan İngiliz pilot, ‘’Hayır, henüz değil. Bunu tüm sürücülerle birlikte tartışmamız gerekiyor ve bu görüldüğü üzere önemli bir konu. Bir sonraki yarışta, tüm sürücüler arasında bir tartışma yapacağımıza eminim.’’

‘’Pistten piste bir temel kuracağız ve bu sorunları konuşmaya bir sonraki hafta başlayacağız. Tabii ki, kafa kafaya vereceğiz ve fikirlerimizi sunacağız. Ancak söylediğim gibi, FIA’yla empati kurabiliyorum çünkü bu kolay bir konu değil.’' cevabını verdi.

Geçtiğimiz günlerde, bu konu hakkında bir yazı yazan Martin Brundle, şu ifadeleri kullanmıştı: "Motor sporları FIA tarafından, etkileyici ve kapsamlı bir biçimde, belgelenerek denetleniyor.’’

‘’Bu belgeler, 80 sayfalık ve iki dilde yazılan Uluslararası Sportif Kuralları’nı, özellikle F1 için yazılan 88 sayfalık Sportif Kuralları ve Yarış Direktörü’nün ek notlarını barındırıyor.’’

‘’1.-4. ve 5. virajların pist limitleri kapsamında gözlemleneceği çok açıktı. Sonrasında, Cumartesi sabahı sabah 9’da ek yönetmeliklerin üçüncü versiyonu yayınlandı ve 14. virajdan kapsamlı şekilde, açık pembe bir metinle bahsedildi.’’

‘’Bağlı kalmadığımız temel pist limiti kuralları şöyle diyor: 27.3 Sürücüler, sürekli olarak pisti kullanmak için çaba sarf etmelidir ve açıklanabilir bir nedeni olmadığı sürece pistten çıkamaz.’’

‘’Araçların herhangi bir kısmının piste temas halinde olmaması durumunda, sürücüler pistten çıkmış sayılacak. Şüpheye yer bırakmamak adına, pist kenarını belirleyen tüm beyaz çizgiler pistin bir parçası olarak sayılırken, kerbler pistin bir parçası olarak sayılmayacaktır.’’

‘’Şüpheye yer vermemek kısmını anlatan cümle çok önemli ve yarış direktörü Michael Masi de, sürücülerin lobi çalışmalarından sonra, önemli bir manevra alanı bıraktı ve kırmızı ve beyaz kerblerin, önemli virajlarda pistin bir parçası sayılmasına izin verdi. Bu yüzden, meşgul hakemler için, yarış esnasında tahminen daha az pist ihlali durumu yaşanmalı ve pist daha temiz şekilde kullanılmalı.’’

‘’Ancak gerçek şu ki, kurallar düzgünce uygulanmadı ve pisti belirleyen beyaz çizgiler çok daha sert şekilde gözlemlenebilirdi. Eğer araçlar 1 kilogram daha hafifse veya pist sınırlarından 1 milimetre çıkmışsa, yarış dışı bırakılmalılar.’’

‘’Neden pist limitleri konusunda dikkatsiz davranıp, hayatı sürücüler için kolaylaştıralım ki?’’

‘’Bir sürücünün görevi, aradaki mesafeyi her turda azaltmak ve her virajdan en iyisini çıkarmaktır. FIA’nın görevi de onları durdurmaktır.’’

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Seri Formula 1
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