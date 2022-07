Pist görevlileri, Sainz'ın yangın olayına müdahalelerini savundular

Sainz, Spielberg yarışının son bölümlerinde yaşanan motor arızası nedeniyle yarışa veda etmişti ve İspanyol pilotun motoru alev almıştı.

Alevler, bir süre sonra araca yayıldılar ve Sainz, olaya daha temiz bir şekilde müdahale edilebileceğini düşünen kişilerden biriydi.

Sainz, "Görevlileri gelip bana yardım etmeleri için çağırıyordum, lastiğe bir şey koyup aracın kaymasını durdurmak için çağırıyordum ama bence tüm süreç biraz yavaştı."

"Bir noktada o kadar çok alev vardı ki gerçekten hızlanıp kendi başıma araçtan atlamam gerekti. Bunu tam yaptığımda ilk görevli geldi ve aracı durdurdu." demişti.

Sainz'ın olayının tartışmalara neden olmasının ardından, Avusturya'daki resmi güvenlik ekibi bir açıklama yayınladı ve bu açıklamada, yavaş olmasına rağmen tüm prosedürlerin doğru bir şekilde izlendiği belirtildi. İlk olarak, pist görevlilerinin olay yerine yarış kontrolden izin gelene kadar gidemeyeceği belirtildi.

Açıklamada bu konu hakkında, "Jules Bianchi'nin 2014'teki korkunç kazasının ardından, FIA'nın piste girme kuralları fazlasıyla katılaştı. Sadece yarış kontrolden emir gelmesinin ardından olaya müdahale edilebilir. Bu, pilotların ve görevlilerin güvenliğini artırsa da mühadalelerin biraz daha sonra gelmesine neden oluyor." denildi.

Görevliler ayrıca, bazı farklı durumlardan dolayı yangına kişilerden ziyade bir araçla müdahale etmeleri gerektiğini de söyledi.

Açıklama şölye devam etti: "Birkaç şanssız durum üst üste geldi. Sainz'ın aracını park ettiği yer, görevlilerin kulübesinden görülmüyordu. Araca yangın söndürücüleri ile gitmeleri konusunda radyodan talimat aldılar ve durumu gördüklerinde de yangın aracını çağırma kararı verdiler."

"Bu kararın saniyeler içinde verilmesi gerekiyordu ve bu doğru karardı. [Romain] Grosjean'ın kazasını hatırlarsanız, bu tarz durumlarda elde tutulan yangın söndürücüler yeterli olmuyorlar. Bu yüzden de yangın söndürücüsü bırakıldı ve araç çağırıldı. Bu da TV'de görevliler 'olay yerinden kaçıyormuş' gibi şanssız bir görüntü çıkmasına neden oldu."

"Bir diğer sorun ise şuydu: Sainz, -anlaşılabilir bir şekilde- aracın içerisinde endişelendi ve frenleri çok erken bıraktı. Bu yüzden de takozun halihazırda yuvarlanan bir aracın altına koyulması gerekti ki bu, durumu çok zor hâle getirdi."

"Ancak takozun gücü sayesinde araç sola doğru gitti ve bariyere çarparak durdu. Sonrasında yangın, yangın aracındaki birkaç püskürtmeyle söndürüldü."

