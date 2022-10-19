Pist düzeninin değiştiği Singapur GP'de, tur zamanı 20 saniye hızlanacak

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Marina Bay'deki The Float alanının yeni bir eğlence ve sahne alanına dönüştürülmesi amacıyla yapılan çalışmalardan ötürü gelecek yıl pistin 16 ila 19. virajları arasındaki bölüm kullanılamayacak.

Pistin bu bölümü, Nelson Piquet Jr'ın 2008 yılında takım arkadaşı Fernando Alonso'nun o yılki Grand Prix'yi kazanmasına yardımcı olmak amacıyla kasıtlı olarak kaza yaptığı yer olarak da biliniyor.

'NS Square' olarak adlandırılacak bölüm üzerindeki çalışmalar gelecek yılın Mart ayında başlayacak ve bu da gelecek yılki Singapur GP'sinde, pistin bu bölümünün kullanılmayacağı anlamına geliyor.

Bunun yerine pistte artık sağa doğru dönülen 14. virajdan itibaren düz bir bölüm yer alacak ve 15. virajdan 16. viraja kadar 379,3 metre uzunluğunda yeni bir düzlük yer alacak.

Pistteki değişikliklerinin ardından yapılan simülasyon çalışmalarına göre tur zamanı dramatik şekilde düşerek 1:27.7 seviyesine kadar gerileyecek.

Bu yılki Singapur GP'sinde Charles Leclerc 1:49.412'lik tur zamanıyla pole pozisyonunu almıştı.

Pist uzunluğu 4.928 kilometreye düşerken, tur sayısı 61'den 63'e çıkarılacak.

Değişiklikler yerel mimarlarla kararlaştırılmış ve F1 tarafından onaylanmış olsa da, FIA konseyinin onayı da gerekmekte.

NS Square alanı tamamlandığında pistin, 2024 için geleneksel düzenine geri dönmesi bekleniyor.

Aerial views of the track Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images