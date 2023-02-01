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Pirro: "Vasseur'ün Ferrari'de devrimsel şeyler denemesi iyi olmaz"

Eski yarış pilotu Emanuele Pirro Ferrari takımının durumunu değerlendirdi ve Frederic Vasseur'ü "devrimsel" değişiklikler yapmamaya çağırdı.

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Çeviren:
Ezel Tan
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Pirro: "Vasseur'ün Ferrari'de devrimsel şeyler denemesi iyi olmaz"
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Ferrari için 2022 sezonu çok iyi başladı fakat sezon ilerledikçe geriye düştüler ve son yarışlarda Mercedes'in bile ardında kaldılar.

Sonuç olarak, hem takım patronu hem de teknik direktör olarak görev yapan Mattia Binotto, görevinden istifa ederken yerini Frederic Vasseur aldı.

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, eski F1 pilotu ve yarış hakemi Emanuele Pirro ile Ferrari hakkında konuştu.

Eski F1 pilotu ve Le Mans 24 Saat galibi Pirro, "2022 sezonu Ferrari için pek de iyi geçmedi. Teknik ve takım yönetimi anlamında zorluklar vardı."

"Frederic Vasseur'ün işleri yoluna koyacağını ve Ferrari'ye pozitiflik getireceğini düşünüyorum."

"Ancak devrim niteliğinde bir şey denemesi onun için iyi olmaz."

Emanuele Pirro

Emanuele Pirro

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Aksine, takımın potansiyelini ortaya çıkaracak ve şampiyonluğu kazanmak için son adımın atılmasına sağlayacak bir lider gerekiyor." dedi.

Pirro'ya göre Charles Leclerc ve Carlos Sainz arasında "1. pilot - 2. pilot" ayrımı yapmanın faydadan çok zararı olabilir.

"Red Bull'da rol dağılımının nasıl olduğu açık çünkü Max Verstappen, Sergio Perez'den daha güçlü bir sürücü."

"Fakat Mercedes'te Hamilton ve Russell ya da Ferrari'de Leclerc ve Sainz gibi eşit seviyede iki sürücüye sahipseniz, takım patronu daha fazla zorluk yaşayan sürücüye arka çıkmak zorunda kalır."

"Bu, ebeveynlerin daha zayıf olan çocuğuna yardım etmesi gibi bir şey."

"Bundan sonra zor anlarda parlayan sürücü galip gelir. Bu da takım arkadaşları arasındaki farkı yaratır."

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