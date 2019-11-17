Pirelli'ye göre Brezilya'da en hızlı strateji tek pit stop olacak

Pirelli'nin tahminlerine göre yarışın en hızlı stratejisi yarış yumuşak lastikle başlanması, 26-29 turlar arasında sert lastiğe geçilmesi ve tek pit stopla finiş görülmesi olacak.

İkinci en hızlı strateji yumuşak lastikle yarış başlanması 34-37 turlar arasında orta lastiğe geçilmesi ve yine tek pit stopla finiş görülmesi olacak.

Çift pit stop da yapmak isteyenler ise yarışa yumuşak lastikle başlayıp, 18-21 turlar arasında yeni bir yumuşak lastiğe geçebilir ve ardından yine benzer sayıda tur attıktan sonra orta lastiğe geçip finiş görebilir.

Bu da Pirelli'ye göre üçüncü en hızlı strateji olacak.

En yavaş strateji ise orta lastikle yarışa başlayıp, 24-27. turlar arasında sert lastiğe geçip, sonrasında tek tiple finiş görmek olacak.

Pirelli'den Mario Isola, “Beklendiği gibi, Cumartesi günü asfaltın sıcaklığı önceki günden çok daha yüksekti. Gün boyunca 30 dereceden fazlaydı ve bu da çekişi arttırdı. Tahminler, yarın için daha da sıcak bir hava olacağını gösteriyor. Bu da yarış stratejilerini etkileyebilir."

"Gridin ilk üç sırasında üç farklı takım yer alıyor ve yakın mücadeleye hazırız. Yarışta küçük bir değişiklik bile büyük bir fark yaratabilir."

"Öndeki üç takım yarışa yumuşak lastiklerle başlıyor ve bu, en azından ilk bölümde daha düz bir mücadele olacağı anlamına geliyor."

"İlk bölümde lastikleri en verimli şekilde kullanan takımlar önemli bir avantaj sağlayabilir." dedi.