Pirelli'ye göre Amerika'da en hızlı strateji tek pit stop olacak

Pirelli, Amerika GP öncesinde dört farklı pit stop stratejisi belirlemiş durumda.

Verilere göre en hızlı pit stop yarışa yumuşa lastikle başlanması ve 22-25. turlarda orta lastiğe geçilip, yarışın tamamlanması olacak.

İkinci en hızlı strateji orta lastikle yarışa başlanması ve 24-27. turlarda pite gelinip, sert lastikle finiş görülmesi olacak.

Üçüncü en hızlı strateji ise yumuşak lastikle yarışa başlanması, 19-22. turlarda pite girilmesi ve sert lastikle finiş görülmesi olacak.

Çift pit stop ise yarışın en yavaş stratejisi olacak. Bu stratejide yarışa yumuşak lastikle başlanması ve 15-18. turlarda pite girilmesi, yine aynı miktarda tur atılmasının ardından orta lastikle finiş görülmesi bekleniyor.

Konu hakkında konuşan Mario Isola, "Yarış sırasındaki şartların sıralama turlarındakiyle aynı olması mümkün değil, çünkü Pazar günkü yarış üç saat önce yapılacak. Sıcak hava, lastiklerin potansiyelinin açığa çıkmasına yardımcı oldu ve pist tamamen farklı durumdaydı."

"Pitteki kauçuk tabakası arttıkça, çekiş de yükseldi. Öndeki takımlar arasındaki strateji savaşı Cumartesi günü başladı. Mercedes ve Ferrari pilotları ile Max Verstappen, yarışta mücadele edecekleri ilk set için orta lastiği seçti."

"Teorik olarak, en hızlı yarış stratejisi, yumuşak lastikten orta geçiş ile tek pit stop yapmak gibi görünüyor. Ancak diğer seçenekler de hemen hemen benzer hızda." dedi.