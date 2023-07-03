Pirelli'nin yeni lastikleri hangi takıma yarayacak?

Pirelli'den Mario Isola'nın da ifade ettiği gibi, lastik yapısındaki değişiklikler pistteki değerleri veya lastik davranışını değiştirmeyecek fakat aksini iddia eden taraflar var.

Formu1a.uno'ya göre yeni ön lastikler daha "güçlü" bir yapıya sahip olacak ve bu da dolaylı olarak ön lastiklerde zorlu yaşayan takımların lehine olabilir.

Bu takımların Ferrari ve Aston Martin olduğuna inanılıyor.

Yarış sonrasında bu konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Frederic Vasseur Vasseur, yeni lastiklerin bir "oyun değiştirici" olmasını umduğunu belirtti.

Vasseur, "Belki Max kadar hızlı olamayabiliriz ama Silverstone'da küçük bir adım daha atmayı umuyoruz" dedi.

Şimdiye kadarki dokuz yarışın tamamını kazanan Red Bull, sezona damgasını vurmaya devam ediyor.