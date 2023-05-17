Pirelli, iptal öncesi Imola'da yeni ıslak zemin lastiklerini ilk kez kullanacaktı

F1'in resmi lastik tedarikçisi Pirelli, sürdürülebilirliği arttırma kapsamında Imola'dan itibaren yeni bir ıslak lastik tasarımına geçiş yapıyor.

Daha da önemlisi, yine sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında bu lastiklerin elektrikli lastik battaniyeleri tarafından önceden ısıtılmayacak olması.

Yarışın iptali nedeniyle bu lastiklerin ilk kez denenmesi başka bir bahara kaldı, ancak Pirelli'ye göre yeni lastikler şimdiden çok daha iyi durumda!

Yeni lastikler hakkında konuşan Pirelli Motor Sporları Direktörü Mario Isola, "Bu yarıştan itibaren, lastik battaniyelerinin kullanılmasını gerektirmeyen yeni bir ıslak zemin lastiği tasarımına geçiş yapıyoruz."

"Testler, yeni tasarımın önceden ısıtılmadan dahi eski Cinturato Blue tasarımından daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor."

"Pirelli tarafından yürütülen çalışmaların sonucu olan bu tasarım, kuru zemin lastiklerinin de önceden ısıtılmadan kullanılmasına yönelik ilk somut adımdır."