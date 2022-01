Pirelli'nin yeni F1 lastikleri, 2022'de pit stop sayısını azaltacak mı?

Formula 1, yıllardır 13 inç lastiklerle yarışıyor ancak 2022'de durum değişecek ve tamamen yeni lastiklere geçilecek.

Yeni dönemde Formula 1 araçlarında 18 inç lastikler olacak ve yeni lastikler önceki yıllarda olduğu gibi bir kez daha Pirelli tarafından üretilecek.

2021 sezonunda prototip lastikler çoktan denendi ve yeni lastiklerin nihai hali önümüzdeki ay ilk kez denenecek.

Abu Dhabi'de yeni lastikler hakkında toplanan veriler Pirelli'nin F1 patronu Mario Isola'yı epey memnun etti.

Isola, son açıklamasında şöyle dedi: "Sezon içindeki gelişim lastikleriyle kıyasladığımızda, yeni lastiklerin daha önce bahsettiğim özellikleri taşıdığını söyleyebilirim. Yeni lastikler daha az aşırı ısınıyor ve sürücülerin daha fazla zorlamasına izin veriyor."

Isola, yeni lastiklerin daha az aşırı ısınmasının daha az pit stopa yol açacağını fakat mücadele sayısının artacağını belirtti.

"Şimdiye kadar hep test aracı kullanıyorduk, bu yüzden bekleyip 2022 araçlarının gerçek performansını görmek zorundayız."

"Ancak takımların simülasyonları bize yeni araçların geçen yıldan çok daha yavaş olmadığını söylüyor."

"Başlangıçta 2021 ile 2022 araçları arasındaki fark yaklaşık üç saniyeydi, şimdi ortalama 0.5 ila 1 saniye civarında. Bununla başlarlarsa muhtemelen sezon ilerledikçe 2021'deki performans seviyesine ulaşacaklar."

"Bu sayılara ve simülasyonlara dayanarak daha iyi yarışlar elde edeceğimizi tahmin ediyoruz."

"Daha az pit stop olabilir fakat pistte daha fazla gösteri göreceğiz. Yine de dediğim gibi bunlar, pist üstünde doğrulamamız gereken varsayımlar.”

Daha az pit stop olasılığı, otomatik olarak takımların 2022'de daha az stratejik seçeneğe sahip olacağı anlamına gelmiyor, ki bu da endişe verici bir durum olabilir.

Isola, "Umarım öyle olmaz çünkü lastikleri farklı stratejilere sahip olacağımız, yani tek ve çift pit stopu bir arada kullanmaya devam edeceğimiz fikriyle tasarladık."

"Daha az pit stop olabileceği ve yarışların çoğunluğunun daha az aşınan yeni lastiklerle tek pit stoplu olabileceği de doğru."

"Fakat eğlenceli ve iyi yarışlar yaptığımız, sürücüler birbirlerini geçebildiği ve çok fazla aksiyon olduğu sürece bunun bir problem teşkil edeceğini düşünmüyorum." dedi.

Pirelli tyre on the car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB15 Mule

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images