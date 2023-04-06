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Pirelli'nin Bakü, Miami ve Imola'ya götüreceği lastikler belli oldu

Pirelli, sezonun sonraki yarışlarına götüreceği lastik hamurlarını resmen açıkladı.

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Pirelli'nin Bakü, Miami ve Imola'ya götüreceği lastikler belli oldu
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Pirelli, 2023 sezonunun ilk üç yarışında farklı tercihler yapmıştı. Sonraki yarışlarda da ağırlıklı olarak daha yumuşak lastikler kullanılacak.

Pirelli, Bakü'deki yarışa tıpkı Imola gibi elindeki en yumuşak lastikleri götürecek. Hafta sonunun sert lastiği C3, orta hamuru C4 ve yumuşak hamuru C5 olacak.

Miami'de ise tıpkı Suudi Arabistan ve Avustralya GP C2, C3 ve C4 lastikler kullanılacak.

Böylelikle ilk altı yarışta en çok C3 hamur kullanılırken, C0 lastik hiç kullanılmamış olacak.

Lastik hamurları:

Grand Prix C0 C1 C2 C3 C4 C5
Bahreyn - Sert Orta Yumuşak - -
Suudi Arabistan -  - Sert Orta Yumuşak  -
Avustralya -  - Sert Orta Yumuşak  -
Azerbaycan -  -  - Sert Orta Yumuşak
Miami -  - Sert Orta Yumuşak  -
Emilia-Romagna -  -  - Sert Orta Yumuşak
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