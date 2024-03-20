Pirelli 2025 F1 lastiklerinde, aşırı ısınma sorununu çözmeyi planlıyor

F1 takımları yeni zemin etkisi kurallarını tam olarak anladıkça, performanslarını arttırmak için yere basma kuvvetini arttırmanın ve hava akımını dışarı yönlendirmeyi daha iyi manipüle etmenin yollarını buldular.

Ancak bu, sürücülerin birbirlerini takip etmelerinin çok daha zor hale gelmesi ve bunun sonucunda araçların rakibin kirli havasında kaymaya başlaması durumunda lastiklerin hızla aşırı ısınabileceği anlamına geliyor.

Pilotların lastik sıcaklıklarını daha iyi yönetebilmek için öndeki aracın türbülansından kurtulmaları gerektiğinden, bu durumun sollamaların zorlaşmasına ve yarışlarda araçların birbirlerinden hızla uzaklaşmasına katkıda bulunan bir faktör olduğuna inanılıyor.

Pirelli bir süredir bu sorunun farkındaydı ve geçen kış, aşırı ısınma sorununa neyin yol açtığını ve bu sorunun nasıl çözülebileceğini anlamak için çok sayıda analiz gerçekleştirdi.

Barselona ve Jerez'de yeni lastik tasarımlarıyla testler yapıldı ve bir sonraki çalışma önümüzdeki ayki Japonya Grand Prix'sinden sonra Suzuka'da gerçekleştirilecek.

Planlanan iyileştirmeler hakkında Autosport'a konuşan Pirelli'nin F1 ve motor sporları bölümü başkanı Mario Isola, şu anda odak noktasının aşırı ısınmayı giderecek yeni bir yapı olduğunu söyledi.

Bu tamamlandıktan sonra, Pirelli dikkatini iyileştirmeleri tamamlayacak yeni bir bileşik yelpazesine kaydıracak.

Pirelli Motorsport Yarış Müdürü Mario Isola ile yapılan röportaj Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Isola, "Şu anda, daha yüksek bir bütünlük seviyesine sahip yapıya odaklanmış durumdayız. Yeni malzemelerle daha sağlam olacak."

"Ağırlığı arttırmaktan kaçınmak için yeni malzemeleri de test ediyoruz, çünkü hedefimiz aynı ağırlığa sahip olmak."

"Bir sonraki test Suzuka'da olacak. Bu yeni hamurlardan bazılarını kullanacağız. Ayrıca Barcelona ve Jerez'de test ettiğimiz ve daha tutarlı olduğu için aşırı ısınmayı azaltma konusunda bize iyi bir gösterge sağlayan lastik sırtıyla ilgili başka bir fikrimiz daha vardı."

"Yeni yapı, [lastiğin] ayak izinin daha iyi çalışmasını sağlayarak ve basıncı ve sıcaklığı daha iyi dağıtarak aşırı ısınmayı azaltmaya yardımcı olabilir." dedi.

Isola, yeni lastik serisini geliştirmek için pistte çalışmalar yapılırken, lastiklerin aşırı ısınma sorunlarının mevcut zemin etkili araçlarda neden tekrar bir faktör haline geldiğini anlamaya yönelik analizlerin devam ettiğini söyledi.

Isola, "2022'de 18 inçlik lastiklerle başladık ve [sürücülerden gelen] genel yorum şuydu: 'Birbirimizi takip edebiliyoruz, sorun yok çünkü yere basma kuvvetini koruyoruz ve aşırı ısınma yok ya da 13 inçliklere kıyasla çok sınırlı."

"Ancak daha sonra, bileşiklerin yapısını tamamen değiştirmesek de adım adım, yorumlar daha çok aşırı ısınma ve aşırı ısınmanın nasıl arttığı üzerine oldu."

"Takımlara, 'Tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olmanız gerek. Ondan sonra aşırı ısınmaya daha az duyarlı bir bileşik geliştirmek bizim işimiz' dedim."

"Aşırı ısınmanın ek performanstan mı kaynaklandığını anlamamız gerekiyor. Bu yüzden lastiği daha fazla zorluyor olabilirler ya da yeni aero paketi hava koridorundayken bu yere basma kuvveti kaybına neden oluyor olabilir." dedi.