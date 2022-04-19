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Pirelli'nin 2023 lastik testleri Imola GP sonrası başlıyor

Pirelli, 2023 lastik testi programını resmen belirledi ve bu kapsamda Imola yarışı sonrası dört takım test gerçekleştirecek.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Pirelli'nin 2023 lastik testleri Imola GP sonrası başlıyor
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Bu yılki yoğun takvimde test için gerekli tarihleri bulmakta zorlanan Pirelli, yeni programda her zamanki gibi yarıştan sonraki salı ve çarşamba günlerine odaklandı.

2022'de arka arkaya çok fazla yarış olduğu için Barselona ve Silverstone gibi geleneksel test pistleri, yarışlar arka arkaya yapıldığı için test programına dahil edilmedi.

Pirelli bundan ötürü Emilia Romagna, Avusturya, Macaristan ve İtalya GP sonrasındaki haftalara odaklandı ve 8 günlük bir test programı hazırlandı. Bu 8 günün neredeyse tamamında birden fazla araç piste çıkacak ve her araç bir test gününe denk geldiği için aslında 18 günlük bir program oluştu.

Kurallar, yağışlı şartlar da dahil olmak üzere toplam 25 güne izin veriyor.

Takımlar geçen yıl 18 inç lastiklere göre uyarlanmış test araçlarını kullanıyordu fakat bu yılki testte 2022 araçlarını kullanacaklar.

2023 lastik testlerine Haas katılmazken, diğer dokuz takım testlerin bir parçası olmaya karar verdi. Ayrıca daha önce 18 inç lastik testine katılmayan Williams da bu sefer test yapacak.

Red Bull, Ferrari ve Alpine, sahip oldukları test günlerini iki farklı piste bölmeyi seçtiler.

Program önümüzdeki hafta Imola'da AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine ve Ferrari'nin katılımıyla başlayacak. AlphaTauri ve Alfa Romeo hem 26 Nisan hem de 27 Nisan'da sürüş yaparken, Alpine 26 Nisan, Ferrari 27 Nisan'da sürüş yapacak.

Ferrari, Kanada GP'sinden sonraki Cuma günü, yani 24 Haziran'da Mugello'daki ikinci testini gerçekleştirecek.

McLaren ve Williams, Temmuz ayındaki Avusturya GP'sinden sonra Spielberg'de iki test gününü de kullanacak. Ayrıca Alpine ve Red Bull Racing de birer gün sürüş yapacak..

Mercedes ve Aston Martin, iki test gününü de yaz tatilinden hemen önce Macaristan'da kullanacak. Red Bull ise kuru zemin lastikleriyle son testini Monza'da yapacak.

Islak zemin testi için herhangi bir tarih açıklanmadı.

Pirelli lastik test tarihleri

26 Nisan, Imola: AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine
27 Nisan, Imola: AlphaTauri, Alfa Romeo, Ferrari
24 Haziran, Mugello: Ferrari
12 Temmuz, Red Bull Ring: McLaren, Williams, Red Bull
13 Temmuz, Red Bull Ring: McLaren, Williams, Alpine
2 Ağustos, Hungaroring: Mercedes, Aston Martin
3 Ağustos, Hungaroring: Mercedes, Aston Martin
13 Eylül, Monza: Red Bull

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