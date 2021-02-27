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Önceki / Ferrari'nin 2021 takım lansmanından öğrendiğimiz beş şey
Formula 1 / Son dakika

Pirelli'nin 2021 lastikleri 0.4 saniye civarı daha yavaş olacak

Ekleyen:
, Editör

Pirelli'den Mario Isola, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte yeni Pirelli lastiklerinin ortalama 0.4 ila 0.5 saniye daha yavşa olduğunu söyledi.

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Pirelli'nin 2021 lastikleri 0.4 saniye civarı daha yavaş olacak

Formula 1, 2021 yılında 18 inç lastiklere geçişi erteleme kararının ardından, temelde aynı lastikleri kullanma kararı almıştı. Ancak son birkaç yıldır aynı lastikler kullanılıyordu ve geçen yılki lastikler, artık F1'in aerodinamik yüklerine dayanabilecek seviye değildi.

Bundan ötürü Pirelli, takımların da onayıyla tamamen dayanıklılık odaklı yeni lastikler geliştirdi ve 2021'de bu lastikler kullanılacak.

Bu lastikler performans odaklı olmadığı için pilotlar ilk testlerin ardından yeni lastikleri epey eleştirdiler.

Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola, Auto Motor und Sport'a şöyle konuştu: "Bu tamamen normal bir tepkiydi."

"Sürücüler yeni lastikleri test ederken her zaman iyi performans göstermelerini umuyorlar. Ancak bu kez böyle bir görevimiz yoktu."

"Bu kez odak noktası sadece dayanıklılıktı ve takımlarla kararlaştırılan bir şeydi."

Pirelli simülasyonları, piste bağlı olarak yeni lastiklerin 0.4 ila 0.5 saniye arasında daha yavaş olacağını gösteriyor.

Denge anlamında bakıldığında ise sürücüler önden kayma problemleriyle baş etmek zorunda kalacaklar.

Isola bu durumla ilgili de, "Buna ayarları değiştirerek tepki verebilirsiniz. Takımlar yeni lastiklere alıştıktan sonra, fark aslında o kadar da büyük olmayacak." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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