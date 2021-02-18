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Pirelli’nin 18 inçlik lastikleri test etmek için 30 günü olacak

Pirelli’nin, 2022’de kullanılacak 18 inçlik lastiklerin gelişimini test etmek için 30 günü olacak.

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Pirelli’nin 18 inçlik lastikleri test etmek için 30 günü olacak

2022’de gelecek olan yeni jenerasyon Formula 1 araçlarının bir parçası olarak, 13 inçlik lastikler 18 inçliklerle değiştirilecek.

Pirelli, yeni araçların performansını en iyi seviyeye çıkarmak için lastik üretim süreciyle ilgili çok fazla çalışma yapıyor ve bunun için uzun bir test süreci gerekecek.

Soymotor.com'un belirttiği üzere Pirelli, 30 günlük bir test süresi belirledi ve bu süre bütün takımlar tarafından oybirliğiyle onaylandı.

FIA da, test süresini 25 günden 30 güne çıkarma önerisini onayladı.

Pirelli yeni lastikleri test etmeye 2019 ve 2020 yıllarında başladı ancak küresel COVID-19 pandemisi sebebiyle bu testler durduruldu. Aynı zamanda yeni kurallar da 2022 yılına ertelendi.

Pirelli 2020 yılındaki zorluklardan dolayı istediği testleri gerçekleştiremezken, şirketin motor sporları şefi Mario Isola bu sezonun gerçekleşmesinin bir ‘’mucize’’ olduğunu söyledi.

GPFans’a konuşan Isola, ‘’Başlarda en büyük endişem COVID’le nasıl baş edeceğimizdi.’’

‘’Burada sadece üretimden ve lastikleri nasıl teslim edeceğimiz bahsetmiyorum, pistte yaşanan bir durumu nasıl yönetebileceğimizden bahsediyorum çünkü virüs tamamen bilinmezdi.’’

‘’Bu yüzden farklı kişilerden, medikal doktorlardan bir kaç tavsiye aldık ve diğer insanlar da maske kullanmayı ve sosyal mesafeyi korumayı önerdiler.’’

‘’Ancak bizim yaptığımız gibi bir aktivitede sosyal mesafeyi korumak çok zor.’’

‘’Kafamızda bir sürü soru işareti vardı. Yeterli mi? Farklı şeyler mi yapmalıyız? İnsanlara nasıl test uygulayabiliriz? Örneğin, İtalya’da ilk karantinada, durum çok karışıktı ve çok fazla testimiz yoktu, olan bütün testler acilde ve hastanelerdeydi.’’

‘’Başlarda bir plan yapmak ve gelişimden önce insanları test etmek imkansızdı. Yani en başlarda gerçekten biraz kabus gibiydi.’’

‘’Mart’a dönüp düşünürsek, [tam bir sezon yapabilmemiz] bir çeşit mucizeydi.’’ dedi.

Çeviri: Betim Aker

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