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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Zandvoort'un eğimli virajı için prototip lastik test edecek

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Pirelli, Zandvoort'un eğimli virajı için prototip lastik test edecek
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
22 Şub 2020 10:21

Pirelli, Formula 1 takımlarının Barcelona testlerinde, Hollanda GP'sinde kullanılabilecek özel prototip bir ön lastiği denemelerini istedi.

İtalyan marka an itibariyle yeniden yapılan pistteki verileri analiz ediyor, yapılan eğimli virajın lastikleri fazla yıpratmasına ek olarak yeni asfaltlanan pist yüzeyi sebebiyle yıpratma seviyesi de artıyor.

Pirelli bu yeni lastiği olabilecek ekstra aşınmayı engellemek amacıyla yarattı. Sadece ön lastikler normal lastiklerden farklı olacak.

Takımlar gelecek hafta İspanya'da C2 lastik hamurunu deneyecekler ve eğer prototip lastik kullanılmaya karar verilirse, yarış hafta sonu için belirlenen üç farklı lastik hamurunda da kullanılacak.

Bu plan hakkında Pirelli takımları Cuma günü bilgilendirecek.

Pirelli F1 patronu Mario Isola şunları söyledi: "Takımlara bir sonraki test seansında prototip ön lastikleri deneyeceğimizi söyleyeceğiz.

"Bu prototip biraz daha farklı bir şekilde üretildi çünkü hala Zandvoort'taki eğimli virajı analiz ediyoruz. Eğimli virajın analizini yaptık ve planımız bu lastikleri biraz daha yüksek basınç ile kullanmak.

"Buna hazırlık olarak, tamamen her şeyin farkında olmadığımız için, pistteki verilerin son haline sahip değiliz, asfalt sertliği gibi, bununla beraber amacımız tamamen farklı bir lastik hamuru karışımını denemek.

"Bu lastik daha farklı çalışıyor - daha dayanıklı."

Isola yeni lastiğin üretiminin panik verici bir durum yaratmadığını söyledi.

"FIA ile konuştuk ve buna beraber karar verdik. 'Panik yaptılar, panik' şeklinde yorumlar duymak istemiyorum çünkü panik yapmadık. Bu, her duruma hazır olmamız için yapılan ciddi ve profesyonel bir süreç."

"Normal kullandığımız lastiklerle de yarışa çıkabiliriz, doğru çözümü bularak, ancak biz farklı bir düzenin sürüşünü test etmek istiyoruz ve Barcelona'da yapılan sezon öncesi testlerde bunu sağlamamız mümkün. 

"Kurallarda yarış hafta sonları sırasında ek prototip lastikleri test edebileceğimiz yazıyor, araç başına iki lastik seti vermek şartı ile. Bu iki set lastiği tüm araçlara bir sonraki testte vereceğiz. Tüm seti takımlara sağlayacağız, ancak sadece ön lastikler farklı olacak."

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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