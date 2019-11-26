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Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Zandvoort'un eğimli virajı için lastik basınçlarıyla oynayacak

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Pirelli, Zandvoort'un eğimli virajı için lastik basınçlarıyla oynayacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Kas 2019 13:03

Pirelli, Zandvoort'un 18 derecelik eğimli son virajı için Hollanda GP'ye götürülecek lastiklerin basıncının arttıracaklarını söyledi.

2020’de F1 takvimine geri dönmeden önce pist, mevcut grand prix standartlarına ulaşmak için yenileme çalışmalarından geçiyor. Yapılacak değişikliklerden biri ise, son virajın eğiminin %32 olarak açılandırılıp eğimin 18 dereceye çıkarılması olacak.

2000-2007 arası F1’e ev sahipliği yapan Indianapolis’in son virajında ise yaklaşık 9 derecelik eğim vardı. Ancak bu rakam, 21 derecelik eski Monza pist düzeni ve 31 derecelik Daytona’ya göre düşük kalıyor.

Pirelli'den Mario Isola, şirketin eğimli virajın getireceği zorlukların farkında olduğunu ancak sorun yaşanmaması için yapılabilecek şeylerin çok sınırlı olduğunu dile getirdi.

Isola, "Yapabileceğimiz tek şey buna basınçla yanıt vermek. Başlangıç için belirlediğimiz lastik basıncını arttırmamız gerekiyor."

"Kurallara bakarsanız tüm yıl boyunca aynı lastik yapısı ve aynı özellikler kalmak zorunda. Bu yüzden eğim için bir lastik tasarlayamayız. Zandvoort için belli bir lastik yapısı tasarlamamız mümkün değil."

"Bu yüzden tek olasılık kamber açısını ve lastik basıncını yönetmek." dedi.

Pirelli, Zandvoort pistinden değişikler hakkında veri aldıklarını ve lastiklere nasıl bir baskı uyguladığına yönelik simülasyonlar yaptıklarını söyledi.

Isola, "Pistle ilgili iki ayrı simülasyon yaptık. Birisi tamamen normal pistte, diğeri ise eğilimli kısımla birlikteydi. Bu sayede lastikler üzerindeki ek baskıyı görebiliyorsunuz. Şimdi uygun bir değerlendirme yapabilmek için takımların simülasyonuna ihtiyacımız var ve sonrasında basıncı belirleyecek durumda olacağız." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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