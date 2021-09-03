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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Pirelli, Zandvoort'tali eğimli viraja rağmen lastiklerinde neden değişiklik yapmadı?

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Pirelli, mevcut lastiklerin yapısı sayesinde bu sene Hollanda GP'nin gerçekleştirileceği Zandvoort pistindeki oval bölüm için lastiklerde değişiklik yapma gereği hissetmediğini açıklamıştı.

Pirelli, Zandvoort'tali eğimli viraja rağmen lastiklerinde neden değişiklik yapmadı?

Hollanda GP ilk olarak 2020 F1 takvimine girmişti ve ardından pistte bazı değişikliklerin yapılacağı duyuruldu. Pirelli, özellikle oval kısımda daha yüksek güç beklediği için bu piste özel lastikler yapmayı düşünüyordu.

Geçmiş yıllarda oval virajlar F1 lastiklerine sorunlar yaratmıştı. Bunlardan en bilineni Indianapolis pistinde gerçekleştirilen 2005 Amerika GP'ydi.  O yarışta Michelin kullanan pilotlar formasyon turunun ardından garaja dönmüş ve yarışa başlamamıştı.

Ancak Pirelli'nin F1 patronu Mario Isola, 2020 ve 2021 yıllarında lastiklerde yaptıkları değişiklikler sayesinde Zandvoort'a özel lastik hazırlamaya gerek kalmadığını söyledi.

Isola, "2020'nin başında, Zandvoort takvime ilk girdiğinde çok fazla ön simülasyon çalışmamız vardı."

"Takımlar neler olacağından emin değillerdi. Pist henüz tamamlanmamıştı, iki viraj üzerinde ve pistin çoğunda çalışmalar devam ediyordu."

"Şimdi ise daha iyi bilgiye ve daha iyi ürüne sahibiz. Bu iki nedenden dolayı, Zandvoort için farklı lastik yapısı hazırlamamıza gerek kalmadı." dedi.

Track overview

Track overview

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pirelli, Zandvoort'taki yarışa en sert lastikleri olan c1, C2 ve C3'leri getirdi.

Isola, 18 derecelik açıya sahip son virajın yine de kendilerine farklı bir mücadele sunduğunu ancak lastikler üzerinde daha fazla gereksinimi olan başka pistlerin bulunduğunu söyledi.

Isola, "Reçeteleri göreceksiniz, onlar çılgınca değiller ve kamber açısı ve minimum start basıncı açısından lastikleri zorlayan diğer pistlere paraleller."

"Aynı zamanda sene başında tanıttığımız yeni lastik yapısının ve Silverstone'da tanıttığımız yeni lastik yapısının daha sağlam olduğunu söylemek adil olur. Bu sayede kullandığımız yeni ürünü de dikkate alarak ilgili reçeteye uyabiliriz."

"Simülasyon araçlarından bunu gördük. Oval olan iki virajda lastiklere binen yüklerin düz virajlardan daha fala olduğu açık. Ancak net rakamlar ortada. Aynı yoğunlukta başka pistler de var."

"Mesela Silverstone'da lastiklere binen yük daha fazla. Aynı şekilde daha fazla olan Spa var. Oval olan iki viraj var. 1.5 dahi diyebiliriz çünkü birisi çok kısa. Yani bunlar reçeteyi etkiliyor ancak tamamen evrime neden olmuyor." dedi.

Isola, bu hafta öncesinde pist hakkında çok az veriye sahip oldukları için endişeli olduklarını kabul etti.

Isola, "Dürüst olmak gerekirse çok az veriye sahiptik. Aynı zamanda, COVID kısıtlamaları  nedeniyle mühendisleri piste gönderip pist sertliğini ölçmeleri de zor."

"F1 etkinlikleri için seyahat ederken, bazı muafiyetler oluyor ancak ek ölçüm için kendimiz seyahat etmeye karar alırsak, aynı sonucu alamayız. Bu yüzden erkenden veri toplamak gerçekten zor." dedi.

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